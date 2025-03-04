Джованни, Джанлука, теперь вот Джулиано. Все семейство Симеоне в футболе
Обозреватель Sport.ua – о младшем сыне главного тренера «Атлетико»
Порой на детях известных футболистов природа не отдыхает. Один из ярких тому примеров – Диего Симеоне, знаменитый полузащитник национальной сборной Аргентины и нынешний наставник «Атлетико», у которого все три сына пошли стопами отца.
Долгое время самым талантливым продолжателем дела Эль Чого считался старший его сын – Джованни Пабло Бальдини, или просто Джованни. В свое время этот парень прослыл в Аргентине одним из самых талантливых игроков атаки своего поколения. К слову, на чемпионате Южной Америки среди «молодежек» Джованни Симеоне стал лучшим бомбардиром первенства, забив девять мячей в девяти матчах, добыв параллельно титул чемпиона и звание лучшего игрока турнира.
Отлично он начинал и в Европе. Был на виду в серии А. «Дженоа», «Кальяри», «Верона», «Фиорентина» – везде Симеоне-младший подтверждал свой бомбардирский талант. Джованни предрекали отличное будущее. И ждали, что он воссоединится со своим отцом в «Атлетико».
Но воссоединения не случилось. В 2022 году Джованни перешел в «Наполи». И как бы растворился. Он до сих пор находится в неаполитанском клубе, однако его статус – глубокий запас. Летом старшему из сыновей Диего стукнет уже тридцать, стало быть, о его великой карьере говорить вряд ли уместно. Как и о совместной работе с отцом в Мадриде.
И уж тем более не сможет претендовать на великую карьеру и средний сын Диего – Джанлука. Ему уже 26 лет, но выше третьей-четвертой испанской лиги этот нападающий не играл. Сейчас защищает цвета «Райо Махадаонда».
Однако самому младшему из сыновей Диего – Джулиано – по всей видимости, повезло больше всех. Теперь, после угасания звезды Джованни, именно Джулиано Симеоне считают самым талантливым отпрыском славного футбольного семейства.
В отличие от своего старшего брата, младший брат с младых ногтей занимался в структуре «Атлетико». Правда, первые свои шаги рожденный в Риме Джулиано делал, как и все его братья, в аргентинском гранде – «Ривер Плейт».
Там он занимался до 16-летнего возраста, после чего юного форварда (интересно, что все сыновья Диего, в отличие от своего отца, стали нападающими) забрали в «Атлетико». «Ривер» пытался удержать талантливого мальчишку, но удержать его не было никакой возможности. И дело тут не столько в персоне главного тренера «матрасников», сколько в том, что Симеоне-самый младший не имел с «Ривером» полноценного профессионального соглашения.
Дабы не ссориться с клубом из Буэнос-Айреса, клуб из Мадрида заплатил за Джулиано 250 тысяч евро. Не самые большие деньги, но лучше, чем ничего.
«Атлетико» вряд ли пожалел за ту четверть миллиона компенсации за самого младшего сына легенды «матрасников». Джулиано быстро стал лидером юношеских команд «Атлетико». А в 2021-м, во всех отношениях удачном году для «атлетов», отец и сын Симеоне примеряли золотые награды испанского чемпионата. Диего триумфовал во взрослой команде, а Джулиано – стал с «Атлетико» чемпионом страны среди молодежных коллективов.
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В следующем, 2022 году, Джулиано Симеоне перебрался во взрослый футбол. Однако не в команду отца, а в выступающую в Сегунде «Сарагоссу». Там он играл на правах аренды. Играл неплохо: в активе молодого форварда десять забитых мячей.
В следующем году он снова подался в аренду. Но уже в клуб Примеры – «Алавес». Однако, продолжить и там прогрессировать парню не удалось. На межсезонных сборах в одном из матчей Джулиано получил тяжелейшую травму – перелом лодыжки, из-за чего был вынужден на полгода перекочевать в лазарет. А когда вернулся, то в основу «Алавеса» пробиться не удалось. Довольствовался ролью запасного. Роль оказалась не весьма приятной: всего лишь один гол на его счету.
Правда, Симеоне-самому младшему в бытность игроком «Алавеса» удалось испортить настроение Симеоне-самому старшему. «Алавес» принимал «Атлетико» в матче чемпионата, и победил 2:0. Джулиано вышел с первых минут матча. Результативными действиями не отличился.
Летом прошлого года Джулиано Симеоне вернулся в «Атлетико». И с тех пор выступает за первую команду.
А еще он успел сыграть и на Олимпиаде-2024 в Париже. Брали его туда в качестве запасного, однако в первом туре он забил гол в ворота Марокко, и с тех пор перебрался уже в статус основного форварда олимпийской сборной Аргентины. По-настоящему блеснуть на олимпийском турнире Джулиано, как и его команде, не удалось: вылетели на стадии четвертьфинала (от французов).
А в «Атлетико» дела у младшего из сыновей Диего идут неплохо. Отец старается регулярно наделять сына игровым временем. И сын не подводит отца. В нынешнем сезоне на счету Джулиано четыре мяча и шесть результативных передах во всех турнирах.
Диего доселе выпускал сына чаще в Кубке Испании или в Лиге чемпионов. В матче ЛЧ против «Зальцбурга» на счету Джулиано гол и результативная передача. В четвертьфинале Кубка Короля 22-летний форвард забил два мяча в ворота «Хетафе».
Нынешней зимой ходили слухи, что Джулиано Симеоне может уйти в аренду в один из клубов серии А. Сложно сказать, имели ли эти слухи под собой реальную основу, поскольку Диего не намерен отпускать сына куда-либо. Он хочет вылепить из него игрока стартового состава «Атлетико».
И все предпосылки для этого у наставника «матрасников» есть. В отличие от двух своих старших братьев, младший брат отличается не только физической выносливостью и голевым чутьем, но и неплохой техникой. К тому же, Джулиано универсальный футболист: может сыграть не только на острие атаки, но и на флангах.
И чем черт не шутит, если в обозримом будущем футболист Джулиано Симеоне переплюнет футболиста Диего Симеоне.
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