Джованни, Джанлука, теперь вот Джулиано. Все семейство Симеоне в футболе

Порой на детях известных футболистов природа не отдыхает. Один из ярких тому примеров – Диего Симеоне, знаменитый полузащитник национальной сборной Аргентины и нынешний наставник «Атлетико», у которого все три сына пошли стопами отца.

Долгое время самым талантливым продолжателем дела Эль Чого считался старший его сын – Джованни Пабло Бальдини, или просто Джованни. В свое время этот парень прослыл в Аргентине одним из самых талантливых игроков атаки своего поколения. К слову, на чемпионате Южной Америки среди «молодежек» Джованни Симеоне стал лучшим бомбардиром первенства, забив девять мячей в девяти матчах, добыв параллельно титул чемпиона и звание лучшего игрока турнира.

Отлично он начинал и в Европе. Был на виду в серии А. «Дженоа», «Кальяри», «Верона», «Фиорентина» – везде Симеоне-младший подтверждал свой бомбардирский талант. Джованни предрекали отличное будущее. И ждали, что он воссоединится со своим отцом в «Атлетико».

Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

Но воссоединения не случилось. В 2022 году Джованни перешел в «Наполи». И как бы растворился. Он до сих пор находится в неаполитанском клубе, однако его статус – глубокий запас. Летом старшему из сыновей Диего стукнет уже тридцать, стало быть, о его великой карьере говорить вряд ли уместно. Как и о совместной работе с отцом в Мадриде.

И уж тем более не сможет претендовать на великую карьеру и средний сын Диего – Джанлука. Ему уже 26 лет, но выше третьей-четвертой испанской лиги этот нападающий не играл. Сейчас защищает цвета «Райо Махадаонда».

Однако самому младшему из сыновей Диего – Джулиано – по всей видимости, повезло больше всех. Теперь, после угасания звезды Джованни, именно Джулиано Симеоне считают самым талантливым отпрыском славного футбольного семейства.

В отличие от своего старшего брата, младший брат с младых ногтей занимался в структуре «Атлетико». Правда, первые свои шаги рожденный в Риме Джулиано делал, как и все его братья, в аргентинском гранде – «Ривер Плейт».

Там он занимался до 16-летнего возраста, после чего юного форварда (интересно, что все сыновья Диего, в отличие от своего отца, стали нападающими) забрали в «Атлетико». «Ривер» пытался удержать талантливого мальчишку, но удержать его не было никакой возможности. И дело тут не столько в персоне главного тренера «матрасников», сколько в том, что Симеоне-самый младший не имел с «Ривером» полноценного профессионального соглашения.

Дабы не ссориться с клубом из Буэнос-Айреса, клуб из Мадрида заплатил за Джулиано 250 тысяч евро. Не самые большие деньги, но лучше, чем ничего.

Instagram. Диего Симеоне с сыновьями

«Атлетико» вряд ли пожалел за ту четверть миллиона компенсации за самого младшего сына легенды «матрасников». Джулиано быстро стал лидером юношеских команд «Атлетико». А в 2021-м, во всех отношениях удачном году для «атлетов», отец и сын Симеоне примеряли золотые награды испанского чемпионата. Диего триумфовал во взрослой команде, а Джулиано – стал с «Атлетико» чемпионом страны среди молодежных коллективов.

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В следующем, 2022 году, Джулиано Симеоне перебрался во взрослый футбол. Однако не в команду отца, а в выступающую в Сегунде «Сарагоссу». Там он играл на правах аренды. Играл неплохо: в активе молодого форварда десять забитых мячей.

В следующем году он снова подался в аренду. Но уже в клуб Примеры – «Алавес». Однако, продолжить и там прогрессировать парню не удалось. На межсезонных сборах в одном из матчей Джулиано получил тяжелейшую травму – перелом лодыжки, из-за чего был вынужден на полгода перекочевать в лазарет. А когда вернулся, то в основу «Алавеса» пробиться не удалось. Довольствовался ролью запасного. Роль оказалась не весьма приятной: всего лишь один гол на его счету.

Правда, Симеоне-самому младшему в бытность игроком «Алавеса» удалось испортить настроение Симеоне-самому старшему. «Алавес» принимал «Атлетико» в матче чемпионата, и победил 2:0. Джулиано вышел с первых минут матча. Результативными действиями не отличился.

Летом прошлого года Джулиано Симеоне вернулся в «Атлетико». И с тех пор выступает за первую команду.

А еще он успел сыграть и на Олимпиаде-2024 в Париже. Брали его туда в качестве запасного, однако в первом туре он забил гол в ворота Марокко, и с тех пор перебрался уже в статус основного форварда олимпийской сборной Аргентины. По-настоящему блеснуть на олимпийском турнире Джулиано, как и его команде, не удалось: вылетели на стадии четвертьфинала (от французов).

А в «Атлетико» дела у младшего из сыновей Диего идут неплохо. Отец старается регулярно наделять сына игровым временем. И сын не подводит отца. В нынешнем сезоне на счету Джулиано четыре мяча и шесть результативных передах во всех турнирах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиано Симеоне

Диего доселе выпускал сына чаще в Кубке Испании или в Лиге чемпионов. В матче ЛЧ против «Зальцбурга» на счету Джулиано гол и результативная передача. В четвертьфинале Кубка Короля 22-летний форвард забил два мяча в ворота «Хетафе».

Нынешней зимой ходили слухи, что Джулиано Симеоне может уйти в аренду в один из клубов серии А. Сложно сказать, имели ли эти слухи под собой реальную основу, поскольку Диего не намерен отпускать сына куда-либо. Он хочет вылепить из него игрока стартового состава «Атлетико».

И все предпосылки для этого у наставника «матрасников» есть. В отличие от двух своих старших братьев, младший брат отличается не только физической выносливостью и голевым чутьем, но и неплохой техникой. К тому же, Джулиано универсальный футболист: может сыграть не только на острие атаки, но и на флангах.

И чем черт не шутит, если в обозримом будущем футболист Джулиано Симеоне переплюнет футболиста Диего Симеоне.