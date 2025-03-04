ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой защитник Наполи продлил контракт с клубом

Левый защитник неаполитанского «Наполи» Матиас Оливер подписал новый контракт с итальянским клубом.

Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2030 года. Информация о зарплате игрока не уточняется.

Защитник из Уругвая присоединился к «Наполи» летом 2022 года из испанского «Хетафе». За период проведенный в клубе Матиас отыграл 90 матчей, в которых спортсмен оформил три гола и семь ассистов.

Вместе с неаполитанским коллективом футболист в Серии-2022/23.

К тому же, Оливер имеет в своем активе 26 официальных поединков в составе национальной сборной Уругвая.