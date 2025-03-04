ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой защитник Наполи продлил контракт с клубом
Новое соглашение Матиаса Оливеры рассчитано до лета 2030 года
Левый защитник неаполитанского «Наполи» Матиас Оливер подписал новый контракт с итальянским клубом.
Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2030 года. Информация о зарплате игрока не уточняется.
Защитник из Уругвая присоединился к «Наполи» летом 2022 года из испанского «Хетафе». За период проведенный в клубе Матиас отыграл 90 матчей, в которых спортсмен оформил три гола и семь ассистов.
Вместе с неаполитанским коллективом футболист в Серии-2022/23.
К тому же, Оливер имеет в своем активе 26 официальных поединков в составе национальной сборной Уругвая.
L'azzurro nel destino: Mathi rinnova fino al 2030! ✍️— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 4, 2025
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💙 #ProudToBeNapoli | #Olivera2030 pic.twitter.com/brk8MbHhFH
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