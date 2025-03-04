Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой защитник Наполи продлил контракт с клубом
Италия
04 марта 2025, 14:58 | Обновлено 04 марта 2025, 15:02
75
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой защитник Наполи продлил контракт с клубом

Новое соглашение Матиаса Оливеры рассчитано до лета 2030 года

04 марта 2025, 14:58 | Обновлено 04 марта 2025, 15:02
75
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой защитник Наполи продлил контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Оливера

Левый защитник неаполитанского «Наполи» Матиас Оливер подписал новый контракт с итальянским клубом.

Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2030 года. Информация о зарплате игрока не уточняется.

Защитник из Уругвая присоединился к «Наполи» летом 2022 года из испанского «Хетафе». За период проведенный в клубе Матиас отыграл 90 матчей, в которых спортсмен оформил три гола и семь ассистов.

Вместе с неаполитанским коллективом футболист в Серии-2022/23.

К тому же, Оливер имеет в своем активе 26 официальных поединков в составе национальной сборной Уругвая.

По теме:
Смирились с уходом? Ливерпуль определился с игроком, который заменит Трента
«Один гол за 35 дней – это мало». Итальянские СМИ оценили игру Довбика
Потеря перед Лигой чемпионов. Лидер Интера пополнил лазарет клуба
Матиас Оливера Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Наполи
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Футбол | 04 марта 2025, 07:52 6
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену

Вероятно, украинский вратарь летом перейдет в «Манчестер Сити»

Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Футбол | 04 марта 2025, 12:40 7
Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина

Андрея хочет подписать Манчестер Юнайтед

Джованни, Джанлука, теперь вот Джулиано. Все семейство Симеоне в футболе
Футбол | 04.03.2025, 12:31
Джованни, Джанлука, теперь вот Джулиано. Все семейство Симеоне в футболе
Джованни, Джанлука, теперь вот Джулиано. Все семейство Симеоне в футболе
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Футбол | 04.03.2025, 08:26
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 04.03.2025, 08:00
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 2
Футбол
Назван соперник Усика, если реванш с Дюбуа сорвется
Назван соперник Усика, если реванш с Дюбуа сорвется
03.03.2025, 00:59
Бокс
Усик анонсировал возвращение на ринг
Усик анонсировал возвращение на ринг
03.03.2025, 22:25 1
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 3
Бокс
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
02.03.2025, 08:45 16
Футбол
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
03.03.2025, 19:41
Бокс
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
03.03.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем