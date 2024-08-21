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Италия
21 августа 2024, 16:19 |
2448
0

ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский топ-клуб подписал экс-игрока Шахтера

Давид Нерес перешел из «Бенфики» в «Наполи»

21 августа 2024, 16:19 |
2448
0
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский топ-клуб подписал экс-игрока Шахтера
ФК Наполи. Давид Нерес

Итальянский «Наполи» официально объявил о подписании бразильского вингера лиссабонской «Бенфики» Давида Нереса.

Условия сотрудничества 27-летнего игрока с неаполитанским клубом не сообщаются, но ранее в СМИ распространяли информацию о 4-летнем контракте.

Сумма трансфера, по слухам, составляет 28 миллионов евро с учетом всех возможных бонусов.

Напомним, в январе 2022 года Давид Нерес перешел в донецкий «Шахтер», но из-за начала полномасштабного вторжения со стороны России так и не дебютировал за «горняков» в официальных матчах.

В сезоне 2023/24 Давид Нерес провел 24 матча в чемпионате Португалии, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Наполи
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