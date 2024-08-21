ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский топ-клуб подписал экс-игрока Шахтера
Давид Нерес перешел из «Бенфики» в «Наполи»
Итальянский «Наполи» официально объявил о подписании бразильского вингера лиссабонской «Бенфики» Давида Нереса.
Условия сотрудничества 27-летнего игрока с неаполитанским клубом не сообщаются, но ранее в СМИ распространяли информацию о 4-летнем контракте.
Сумма трансфера, по слухам, составляет 28 миллионов евро с учетом всех возможных бонусов.
Напомним, в январе 2022 года Давид Нерес перешел в донецкий «Шахтер», но из-за начала полномасштабного вторжения со стороны России так и не дебютировал за «горняков» в официальных матчах.
В сезоне 2023/24 Давид Нерес провел 24 матча в чемпионате Португалии, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.
David is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 21, 2024
📰 Leggi il comunicato: https://t.co/ii9LrRR9gd
💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeNeres pic.twitter.com/QUpq0RkhES
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