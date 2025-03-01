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01 марта 2025, 06:35 |
86
0

Динамо потеряло очки, пожар на базе Черноморца, феноменальный Дюплантис

Главные новости за 28 февраля на Sport.ua

01 марта 2025, 06:35 |
86
0
Динамо потеряло очки, пожар на базе Черноморца, феноменальный Дюплантис
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 февраля.

1А. Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Команда Шовковского потеряла преимущество по ходу второго тайма

1B. И кто играл в меньшинстве? Карпаты в Житомире обыграли ЛНЗ
Львовянам принес победу реализованный пенальти

1C. Сдержали фаворита. Полесье не смогло забить Оболони
Нынешняя команда Сергея Шищенко на своем поле не пропустила от экс-клуба своего тренера

2A. Загорелось поле, вылетели стекла. База Черноморца пострадала после прилета
Одесса подверглась очередному удару дроном от врага

2B. Главный тренер Черноморца прокомментировал удар дроном по клубной базе
Несмотря на атаку, команда готовится к туру чемпионата

3A. ЮЧМ-2025. Украина стала шестой в смешанной эстафете среди девушек и юношей
Национальная команда использовала восемь запасных патронов

3B. ЮЧМ-2025. Украина – пятая в смешанной эстафете среди юниорок и юниоров
Команде не хватило 46 секунд, чтобы зацепиться за медали

4A. Супергол Штиллера не помог. Бавария в гостях одолела Штутгарт
Мюнхенский гранд добыл важную победу

4B. С дублем Асенсио. Астон Вилла дома разобралась с Кардиффом
Испанский вингер забил 2 мяча

5. Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Взяв 6,27 метра, шведский спортсмен улучшил мировое достижение в 11-й раз

6. УАФ дисквалифицировала известного тренера и оштрафовала клубы
Дисциплинарный комитет наказал Юрия Максимова, «Ворсклу», «Зарю» и «Александрию»

7A. Вечер бокса в Киеве. Возвращение Акулы, непобежденные Михалушко и Харцыз
1 марта состоится большое шоу от компании Top Boxing Generation

7B. Джервонта должен вынести Роуча. Может быть нокаут
Дэвис говорит, что это его последний год в боксе

8. ФОТО. Подарок для Трампа. Зеленский привез в США пояс Усика
Президент выполнил свое обещание

9. Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Эксклюзивное интервью украинского защитника для Sport.ua

10A. Почему сборная Украины не вышла на Евробаскет-2025
Блогер Sport.ua Максим Ананьевский разбирается, кто виноват и что нужно делать

10B. Памяти Бориса Спасского: нигилиста, актера и свободного духом
На 89-м году ушел из жизни 10-й чемпион мира по шахматам

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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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