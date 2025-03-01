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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 01:07 | Обновлено 01 марта 2025, 01:12
33
0

Главный тренер Черноморца прокомментировал удар дроном по клубной базе

Несмотря на атаку, команда готовится к туру чемпионата

01 марта 2025, 01:07 | Обновлено 01 марта 2025, 01:12
33
0
Главный тренер Черноморца прокомментировал удар дроном по клубной базе
ФК Черноморец. Александр Бабич

Страна-агрессор нанесла очередную атаку шахедами по Одессе, в результате чего пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне. О ее последствиях для Sport.ua рассказал главный тренер моряков Александр Бабич:

«Слава Богу, все нормально. Никто не пострадал. Повылетали окна здания базы, задело бассейн. К счастью, все ребята целы и готовятся к сегодняшней игре с Левым берегом».

Ранее сообщалось, что клубным руководством принято решение эвакуировать команду с базы, после чего одни футболисты разъехались по домам, другие отправились в отель.

Ранее сообщалось о том, что Одесса подверглась очередному дроновому удару от врага, в результате чего пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне.

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После атаки шахедами команда Черноморца была эвакуирована с базы
Загорелось поле, вылетели стекла. База Черноморца пострадала после прилета
Совиньон чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса тренировочные базы Украинская Премьер-лига дроны российско-украинская война бомбардировки инсайд Александр Бабич
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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