Главный тренер Черноморца прокомментировал удар дроном по клубной базе

Страна-агрессор нанесла очередную атаку шахедами по Одессе, в результате чего пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне. О ее последствиях для Sport.ua рассказал главный тренер моряков Александр Бабич:

«Слава Богу, все нормально. Никто не пострадал. Повылетали окна здания базы, задело бассейн. К счастью, все ребята целы и готовятся к сегодняшней игре с Левым берегом».

Ранее сообщалось, что клубным руководством принято решение эвакуировать команду с базы, после чего одни футболисты разъехались по домам, другие отправились в отель.

Ранее сообщалось о том, что Одесса подверглась очередному дроновому удару от врага, в результате чего пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне.