Главный тренер Черноморца прокомментировал удар дроном по клубной базе
Несмотря на атаку, команда готовится к туру чемпионата
Страна-агрессор нанесла очередную атаку шахедами по Одессе, в результате чего пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне. О ее последствиях для Sport.ua рассказал главный тренер моряков Александр Бабич:
«Слава Богу, все нормально. Никто не пострадал. Повылетали окна здания базы, задело бассейн. К счастью, все ребята целы и готовятся к сегодняшней игре с Левым берегом».
Ранее сообщалось, что клубным руководством принято решение эвакуировать команду с базы, после чего одни футболисты разъехались по домам, другие отправились в отель.
Ранее сообщалось о том, что Одесса подверглась очередному дроновому удару от врага, в результате чего пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне.
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