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  4. ФОТО. Черноморец показал последствия вражеской атаки на тренировочную базу
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 09:02 |
890
0

ФОТО. Черноморец показал последствия вражеской атаки на тренировочную базу

Орки вновь атаковали Украину

01 марта 2025, 09:02 |
890
0
ФОТО. Черноморец показал последствия вражеской атаки на тренировочную базу
ФК Черноморец.

В результате воздушной атаки пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне. В результате прилета шахеда запылало футбольное поле, а в жилом корпусе на всех этажах от ударной волны вылетело стекло в окнах.

«Идет четвертый год войны, поведение бешеного соседа давно не удивляет. Но даже, когда ты вроде бы готов ко всему, все равно трудно воспринимать, что взорваться может в любой момент в любом месте.

Клуб благодарен своей огромной армии болельщиков, сразу проявивших обеспокоенность и направивших слова поддержки в социальные сети. Еще больше мы благодарны тем фанатам, что уже не первый год дают отпор этим орчим чудовищам на поле боя. Обращаемся вокруг одной цели», – говорится в сообщении «моряков».

Ранее главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал вражеский удар по тренировочной базе одесского клуба.

ФК Черноморец. Тренировочная база
ФК Черноморец. Тренировочная база
ФК Черноморец. Тренировочная база

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российско-украинская война Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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