Месси рассказал о будущем на фоне слухов о возвращении в Барселону
Аргентинец заявил, что счастлив в США
Аргентинский форвард Интер Майами Лионель Месси лаконично высказался по поводу своего будущего. Футболист заявил, что счастлив в США.
«Мое будущее? Сейчас я чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым мгновением своей карьеры.
Я наслаждаюсь клубом, играми, товарищами по команде, семьей, друзьями… Я ничего не предчувствую. Я просто люблю и наслаждаюсь моментом», – лаконично сказал аргентинец.
Лионель Месси стал игроком Интер Майами зимой 2023 года, перебравшись из французского ПСЖ. Его действующий контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025-го.
Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении звездного аргентинца в «Барселону». Главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик не против возвращения Месси в Испанию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра прокомментировала девятое место в индивидуалке
Взяв 6,27 метра, шведский спортсмен улучшил мировое достижение в 11-й раз