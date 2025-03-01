Месси рассказал о будущем на фоне слухов о возвращении в Барселону

Аргентинский форвард Интер Майами Лионель Месси лаконично высказался по поводу своего будущего. Футболист заявил, что счастлив в США.

«Мое будущее? Сейчас я чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым мгновением своей карьеры.

Я наслаждаюсь клубом, играми, товарищами по команде, семьей, друзьями… Я ничего не предчувствую. Я просто люблю и наслаждаюсь моментом», – лаконично сказал аргентинец.

Лионель Месси стал игроком Интер Майами зимой 2023 года, перебравшись из французского ПСЖ. Его действующий контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025-го.

Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении звездного аргентинца в «Барселону». Главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик не против возвращения Месси в Испанию.