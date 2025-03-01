Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси рассказал о будущем на фоне слухов о возвращении в Барселону
Major League Soccer
01 марта 2025, 08:16 |
579
0

Месси рассказал о будущем на фоне слухов о возвращении в Барселону

Аргентинец заявил, что счастлив в США

01 марта 2025, 08:16 |
579
0
Месси рассказал о будущем на фоне слухов о возвращении в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард Интер Майами Лионель Месси лаконично высказался по поводу своего будущего. Футболист заявил, что счастлив в США.

«Мое будущее? Сейчас я чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым мгновением своей карьеры.

Я наслаждаюсь клубом, играми, товарищами по команде, семьей, друзьями… Я ничего не предчувствую. Я просто люблю и наслаждаюсь моментом», – лаконично сказал аргентинец.

Лионель Месси стал игроком Интер Майами зимой 2023 года, перебравшись из французского ПСЖ. Его действующий контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025-го.

Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении звездного аргентинца в «Барселону». Главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик не против возвращения Месси в Испанию.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб арендовал легионера львовских Карпат
Атлетико – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Интересная гонка». Меркушина довольна первым результатом на ЮЧМ
Биатлон | 28 февраля 2025, 12:47 0
«Интересная гонка». Меркушина довольна первым результатом на ЮЧМ
«Интересная гонка». Меркушина довольна первым результатом на ЮЧМ

Александра прокомментировала девятое место в индивидуалке

Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Другие виды | 01 марта 2025, 00:23 6
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом

Взяв 6,27 метра, шведский спортсмен улучшил мировое достижение в 11-й раз

Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
Бокс | 01.03.2025, 03:10
Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Футбол | 01.03.2025, 09:37
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Футбол | 28.02.2025, 16:29
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
28.02.2025, 17:48 10
Футбол
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
27.02.2025, 22:40
Футбол
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
28.02.2025, 00:42 5
Футбол
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Великая компания. Усик встретился с легендами бокса, ему пожал руку Принц
Великая компания. Усик встретился с легендами бокса, ему пожал руку Принц
28.02.2025, 02:36
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
28.02.2025, 07:55 1
Бокс
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
27.02.2025, 13:38 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем