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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 16:35 |
692
6

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия

1 марта состоится матч 19-го тура УПЛ

27 февраля 2025, 16:35 |
692
6
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
УПЛ

В субботу, 1 марта, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 6
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didora
Спокійно, без ажіотажу. Треба скатати нічийку і все окей. Ноу проблем.
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+1
DonetskCity_Love_Rybakinu
Увага всієї спільноти⚽🇺🇦 -
До центральної в турі події❗
Вже вона цієї суботи -
Гра Шахтаря й Олександрії❗
🧡🖤 🆚 🟡⚫ 😊
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-2
Pavel_i_CO
Нічія  буде вигідна всім. Лугандони, всеодно, матч не подивляться, бо к них немає грошей на платні трансляції 
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-3
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