Украина. Премьер лига27 февраля 2025, 16:35 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
1 марта состоится матч 19-го тура УПЛ
27 февраля 2025, 16:35 |
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В субботу, 1 марта, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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До центральної в турі події❗
Вже вона цієї суботи -
Гра Шахтаря й Олександрії❗
🧡🖤 🆚 🟡⚫ 😊