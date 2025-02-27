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Италия
27 февраля 2025, 18:18 |
59
0

Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта поединок 27-го тура итальянской Серии А 

27 февраля 2025, 18:18 |
59
0
Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи – Интер

В субботу, 1 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Наполи – Интер
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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