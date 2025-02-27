01.03.2025 19:00 - : -
Италия27 февраля 2025, 18:18 |
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Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта поединок 27-го тура итальянской Серии А
27 февраля 2025, 18:18 |
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В субботу, 1 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер».
Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наполи – ИнтерСмотреть трансляцию
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