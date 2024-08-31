Суперкамбэк Наполи с голом Лукаку в концовке. Лацио и Милан разошлись миром
Вечером 31 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Италии
Вечером 31 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Италии.
Наполи, проигрывая 0:1 в матче с Пармой, совершил победный суперкамбэк, забив два гола в компенсированное время.
У неаполитанского клуба отличились звездный новичок Ромелу Лукаку (90+2 мин) и Замбо-Ангисса (90+7 мин)
В другом вечернем матче Лацио и Милан разошлись миром (2:2).
Чемпионат Италии. 3-й тур, 31 августа
Наполи – Парма – 2:1
Голы: Лукаку, 90+2, Замбо-Ангисса, 90+7 – Бонни, 19 (пен)
Лацио – Милан – 2:2
Голы: Кастельянос, 62, Диа, 66 – Павлович, 8, Леау, 72
Болонья – Эмполи – 1:1
Фаббиан, 2 – Гьяси, 3
Лечче – Кальяри – 1:0
Гол: Крстович, 26
Турнирная таблица
Фотогалерея: Ромелу Лукаку
События матча
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