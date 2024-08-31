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Чемпионат Италии
Болонья
31.08.2024 19:30 – FT 1 : 1
Эмполи
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Италия
31 августа 2024, 23:59 | Обновлено 01 сентября 2024, 00:21
256
0

Суперкамбэк Наполи с голом Лукаку в концовке. Лацио и Милан разошлись миром

Вечером 31 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Италии

31 августа 2024, 23:59 | Обновлено 01 сентября 2024, 00:21
256
0
Суперкамбэк Наполи с голом Лукаку в концовке. Лацио и Милан разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Вечером 31 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Италии.

Наполи, проигрывая 0:1 в матче с Пармой, совершил победный суперкамбэк, забив два гола в компенсированное время.

У неаполитанского клуба отличились звездный новичок Ромелу Лукаку (90+2 мин) и Замбо-Ангисса (90+7 мин)

В другом вечернем матче Лацио и Милан разошлись миром (2:2).

Чемпионат Италии. 3-й тур, 31 августа

Наполи – Парма – 2:1

Голы: Лукаку, 90+2, Замбо-Ангисса, 90+7 – Бонни, 19 (пен)

Лацио – Милан – 2:2

Голы: Кастельянос, 62, Диа, 66 – Павлович, 8, Леау, 72

Болонья – Эмполи – 1:1

Фаббиан, 2 – Гьяси, 3

Лечче – Кальяри – 1:0

Гол: Крстович, 26

Турнирная таблица

Фотогалерея: Ромелу Лукаку

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Гьяси (Эмполи).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Фаббиан (Болонья).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Болонья Эмполи Лечче Кальяри Лацио Лацио - Милан Милан Наполи Парма Ромелу Лукаку Андре-Франк Замбо-Ангисса видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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