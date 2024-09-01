Пихаленок сообщил, почему Динамо не смогло забить больше голов в игре с ЛНЗ
Киевляне одержали победу со счетом 1:0
1 сентября прошел матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.
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Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян.
Новичок «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал этот матч.
«Мы владели инициативой в этом матче и могли забивать больше, но, к сожалению, победили только 1:0. Игра была скользкая, у ЛНЗ могло где-то залететь. Поэтому надо было забивать больше.
Почему не забили больше? Темпа не хватило. Мог лично забивать в первом тайме, главное, что набрали три очка», – сказал Пихаленок.
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