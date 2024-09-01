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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 19:15 | Обновлено 01 сентября 2024, 19:35
2790
0

Пихаленок сообщил, почему Динамо не смогло забить больше голов в игре с ЛНЗ

Киевляне одержали победу со счетом 1:0

01 сентября 2024, 19:15 | Обновлено 01 сентября 2024, 19:35
2790
0
Пихаленок сообщил, почему Динамо не смогло забить больше голов в игре с ЛНЗ
ФК Динамо. Александр Пихаленок

1 сентября прошел матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян.

Новичок «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал этот матч.

«Мы владели инициативой в этом матче и могли забивать больше, но, к сожалению, победили только 1:0. Игра была скользкая, у ЛНЗ могло где-то залететь. Поэтому надо было забивать больше.

Почему не забили больше? Темпа не хватило. Мог лично забивать в первом тайме, главное, что набрали три очка», – сказал Пихаленок.

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Александр Пихаленок Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ
Дмитро Олійник Источник: FootballHub
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