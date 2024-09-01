В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 стартовал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Обслуживает матч арбитр Денис Шурман из Киева.

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На 40-й минуте счет в матче был открыт. Вывел гостей вперед капитан «Шахтера» Тарас Степаненко, который забил первый гол в сезоне. В прошлом сезоне УПЛ Степаненко голов не забивал.

ВИДЕО. Шахтер вышел вперед в матче с Кривбассом. Забил Степаненко