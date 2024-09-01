1 сентября проходит матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 56-й минуте Мохамед Салах к своим двумя ассистам на Луиса Диаса записал еще и гол!

Передачу на египтянина отдал Доминик Собослаи. Салах сделал счет 3:0.

❗️ ВИДЕО. А Манчестер Юнайтед выйдет играть? Салах забил третий гол Ливерпуля

ГОЛ! 0:3 Салах, 56 мин.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция