ВИДЕО. А Манчестер Юнайтед выйдет играть? Салах забил третий гол Ливерпуля
Мохамед сделал счет 3:0 в пользу мерсисайдцев после передачи Собослаи
1 сентября проходит матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.
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Поединок проходит на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 56-й минуте Мохамед Салах к своим двумя ассистам на Луиса Диаса записал еще и гол!
Передачу на египтянина отдал Доминик Собослаи. Салах сделал счет 3:0.
❗️ ВИДЕО. А Манчестер Юнайтед выйдет играть? Салах забил третий гол Ливерпуля
ГОЛ! 0:3 Салах, 56 мин.
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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