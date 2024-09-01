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Англия
01 сентября 2024, 19:25 | Обновлено 01 сентября 2024, 19:33
563
1

ВИДЕО. А Манчестер Юнайтед выйдет играть? Салах забил третий гол Ливерпуля

Мохамед сделал счет 3:0 в пользу мерсисайдцев после передачи Собослаи

01 сентября 2024, 19:25 | Обновлено 01 сентября 2024, 19:33
563
1
ВИДЕО. А Манчестер Юнайтед выйдет играть? Салах забил третий гол Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

1 сентября проходит матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 56-й минуте Мохамед Салах к своим двумя ассистам на Луиса Диаса записал еще и гол!

Передачу на египтянина отдал Доминик Собослаи. Салах сделал счет 3:0.

❗️ ВИДЕО. А Манчестер Юнайтед выйдет играть? Салах забил третий гол Ливерпуля

ГОЛ! 0:3 Салах, 56 мин.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Доминик Собослаи видео голов и обзор Мохамед Салах Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Один лысый походу до зимы не доработает. Второй лысый пока неплохо.
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