1 сентября проходит матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

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Поединок проходит на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 25-й минуте игры Луис Диас после передачи Мохамеда Салаха вывел мерсисайдцев вперед.

Гости поразили ворота красных дьяволов еще на 6-й минуте. Тогда мог отличиться Трент Александер-Арнольд, но рефери отменил гол из-за офсайда.

Луис Диас под конец первого тайма сумел оформить дубль. Ассист снова на счету у Салаха.

❗️ ВИДЕО. Дубль Луиса Диаса. Ливерпуль дважды наказал Ман Юнайтед в 1-м тайме

ГОЛ! 0:1 Луис Диас, 35 мин.

ГОЛ! 0:2 Луис Диас, 42 мин.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция