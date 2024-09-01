ВИДЕО. Дубль Луиса Диаса. Ливерпуль дважды наказал Ман Юнайтед в 1-м тайме
После 45 минут счет 2:0 в пользу мерсисайдцев, дважды на Диаса ассистировал Салах
1 сентября проходит матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.
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Поединок проходит на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 25-й минуте игры Луис Диас после передачи Мохамеда Салаха вывел мерсисайдцев вперед.
Гости поразили ворота красных дьяволов еще на 6-й минуте. Тогда мог отличиться Трент Александер-Арнольд, но рефери отменил гол из-за офсайда.
Луис Диас под конец первого тайма сумел оформить дубль. Ассист снова на счету у Салаха.
❗️ ВИДЕО. Дубль Луиса Диаса. Ливерпуль дважды наказал Ман Юнайтед в 1-м тайме
ГОЛ! 0:1 Луис Диас, 35 мин.
ГОЛ! 0:2 Луис Диас, 42 мин.
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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