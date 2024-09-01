В воскресенье, 1 сентября, состоится поединок 5 тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 18:00.

Команды прошлого сезона на определенном этапе были конкурентами в борьбе за чемпионство, но все же «Шахтер» выиграл эту гонку, а «Кривбасс» остался третьим, пропустив вперед и «Динамо». В этом сезоне команды штормит – из четырех матчей донецкие «горняки» два проиграли, а «Кривбасс» вылетел из еврокубков, потерпев четыре поражения. Подопечные Пушича в Европе еще не начинали играть (хотя и получили календарь матчей Лиги чемпионов), поэтому логично, что бросят все силы на «Кривбасс». А Юрий Вернидуб еще раз попытается показать, что не зря его команды называют «мужиками».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Шахтер» в украинской версии сайта.