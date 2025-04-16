16 апреля состоялось доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Марино Пушича одолели соперника со счетом 2:1.

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Команды встречались 1 сентября 2024 года, однако из-за воздушной тревоги провели на поле 50 минут, после чего матч остановили. По состоянию на 50-ю минуту «горняки» побеждали со счетом 1:0.

На 62-й минуте Кевин увеличил преимущество «Шахтера», однако вскоре матч остановили из-за воздушной тревоги на несколько минут. После возобновления игры у хозяев появился шанс сократить отставание в счете.

Хрвое Илич реализовал пенальти, но гол не был засчитан из-за двойного касания к мячу хорватского полузащитника. На 85-й минуте Твердохлеб забил десятый гол в сезоне и установил окончательный счет – 1:2.

«Шахтер» набрал 53 балла и продолжает занимать третье место в турнирной таблице. «Кривбасс» разместился на шестой позиции, в активе клуба – 35 очков.

Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 16 апреля

Кривбасс – Шахтер – 1:2 (доигрывание матча)

Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62

Нереализованный пенальти: Илич, 77 (Кривбасс, двойное касание к мячу)

Видеообзор матча:

ГОЛ, 0:2! Кевин, 62 мин

Видео пенальти:

ГОЛ, 1:2! Твердохлеб, 85 мин

