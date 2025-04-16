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  4. Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Премьер-лига
Кривбасс
16.04.2025 14:45 – FT 1 : 2
Шахтер Донецк
1 сентября 2024 из-за воздушной тревоги матч был прерван при счете 0:1 на 50-й минуте
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16 апреля 2025, 17:22 | Обновлено 16 апреля 2025, 17:33
2340
4

Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов

16 апреля команды доиграли матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги

16 апреля 2025, 17:22 | Обновлено 16 апреля 2025, 17:33
2340
4
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
ФК Шахтер

16 апреля состоялось доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Марино Пушича одолели соперника со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды встречались 1 сентября 2024 года, однако из-за воздушной тревоги провели на поле 50 минут, после чего матч остановили. По состоянию на 50-ю минуту «горняки» побеждали со счетом 1:0.

На 62-й минуте Кевин увеличил преимущество «Шахтера», однако вскоре матч остановили из-за воздушной тревоги на несколько минут. После возобновления игры у хозяев появился шанс сократить отставание в счете.

Хрвое Илич реализовал пенальти, но гол не был засчитан из-за двойного касания к мячу хорватского полузащитника. На 85-й минуте Твердохлеб забил десятый гол в сезоне и установил окончательный счет – 1:2.

«Шахтер» набрал 53 балла и продолжает занимать третье место в турнирной таблице. «Кривбасс» разместился на шестой позиции, в активе клуба – 35 очков.

Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 16 апреля

Кривбасс – Шахтер – 1:2 (доигрывание матча)

Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62

Нереализованный пенальти: Илич, 77 (Кривбасс, двойное касание к мячу)

Видеообзор матча:

ГОЛ, 0:2! Кевин, 62 мин

Видео пенальти:

ГОЛ, 1:2! Твердохлеб, 85 мин

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Кривбасс - Шахтер видео голов и обзор Егор Твердохлеб Хрвое Илич Кевин (Шахтер) пенальти Тарас Степаненко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 4
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mastorent
я на месте укр. болельщиков вообще эту парашу под названием наш футбол не смотрел бы. 30 лет продажного судейства и нихера не меняется. даже и не стесняются, все говорят что к чему - вон, кварцяный когда-то просто так рассказывал, что надо занести чтоб ещё так сяк судили. и что? щас вон ахметовскую шайку снова тянут, даже не стесняются. в печёнках уже это всё, ейбогу.
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-1
sashav2007
Бля, оце кротів тянуть. чмошніки!!!
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-1
wojsergivan
потому что кротоферму за бабло ахметки за уши тянут
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-2
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