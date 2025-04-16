228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
Команды снова стали жертвами тревоги, но гештальт пятого тура все же закрыли
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Кривбасс» – «Шахтер» - 1:2
Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62
На 77-й минуте Хрвое Илич («Кривбасс») не забил пенальти (двойное касание).
Предупреждения: Бизимана, 6, Вакулко, 87 – Матвиенко, 3
«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Вакулко, Романчук, Бандейра – Икенна (Понедельник, 67), Илич – Микитишин, Твердохлеб, Д. Кузык – Соса.
«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Бондаренко – Кевин, Эгиналду, Педриньо да Силва.
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
Удары (в створ): 14 (5) – 4 (3)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 1 – 0.
КРИВБАСС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 20°C
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serhiy
16.04.2025 15:07
Ще одна тривога і в тубільців закінчатся памперси . Так що все іде по плану ).
2. Самый титулованный клуб - даже если не учитывать СССР - Динамо. Кроты самые титулованные у спорт уа (приписал им лишнюю победу в кубке Украины) и у ржавых отаманов.
3. Сейчас ясно, что Александрии будут всячески препятствовать занять 2-е место (судейки).
4. С такой игрой кротам нечего делать в Лиге Европы. С условными Лихтенштейнами пусть сражаются в Лиге Конференций.
5. Для п.4 кровь из носа нужна победа Полесья над командой из пгт Счастливое в Кубке Украины. И она будет
Перемоги набагато солодші, якщо розділяти з улюбленцем❗😸❤️ 😊
👉Где ты, любимый пушистик, сердечко млеет по тебе!!!
Гарним день зробив квітневий❗🌷
І не завадила тривога❗🚨
В Донецьк веземо перемогу❗✅🧡🖤 😊
serhiy
16.04.2025 15:07
Ще одна тривога і в тубільців закінчатся памперси . Так що все іде по плану ).