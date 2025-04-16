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  4. 228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 15:46 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:47
931
17

228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс

Команды снова стали жертвами тревоги, но гештальт пятого тура все же закрыли

16 апреля 2025, 15:46 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:47
931
17
228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Кривбасс» – «Шахтер» - 1:2

Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62

На 77-й минуте Хрвое Илич («Кривбасс») не забил пенальти (двойное касание).

Предупреждения: Бизимана, 6, Вакулко, 87 – Матвиенко, 3

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Вакулко, Романчук, Бандейра – Икенна (Понедельник, 67), Илич – Микитишин, Твердохлеб, Д. Кузык – Соса.

«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Бондаренко – Кевин, Эгиналду, Педриньо да Силва.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 14 (5) – 4 (3)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 1 – 0.

КРИВБАСС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 17
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serhiy
Так на халяву виграти можуть тільки шуллери ). Суддя додав, аж хвилину ))) Криві показали ,що вони такі трохи криві,бо рахунок мав бути 2-2. Ну нічого, Повезло кротам . все так не буде !
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+3
Отаман
Кацапський щур під нікнеймом serhiy, дуже радіє коли бомблять Україну і каже що це все по плану, гори ти у пеклі обісраний кацап
serhiy
16.04.2025 15:07
Ще одна тривога і в тубільців закінчатся памперси . Так що все іде по плану ).
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+2
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Ivan_33Ob
клоунада...а не матч..не довго ще фізрук пушич буде либу давити..
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+2
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Battersea
Так бы с Динамо играли,  то точно бы на ничью наиграли. А теперь Лелеки ждуть.)
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+1
Андрій Заліщук
228 днів
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+1
DK2025
1. Судья купленный ахметкой и заряженный монзулихой (я об этом шурмане ещё до игры писал). Минуту не добавляют. Только на замены ушло 3 минуты.
2. Самый титулованный клуб - даже если не учитывать СССР - Динамо. Кроты самые титулованные у спорт уа (приписал им лишнюю победу в кубке Украины) и у ржавых отаманов.
3. Сейчас ясно, что Александрии будут всячески препятствовать занять 2-е место (судейки).
4. С такой игрой кротам нечего делать в Лиге Европы. С условными Лихтенштейнами пусть сражаются в Лиге Конференций.
5. Для п.4 кровь из носа нужна победа Полесья над командой из пгт Счастливое в Кубке Украины. И она будет
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-3
⚒️Виталёк/ ЛЮБЛЮ Мурлыку-AvtoИгоря🚘😸❤️
Шкода, що Мурлику-АвтоІгоря🚘😸❤️ було не бачити на гілці😢
Перемоги набагато солодші, якщо розділяти з улюбленцем❗😸❤️ 😊
👉Где ты, любимый пушистик, сердечко млеет по тебе!!!
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-5
⚒️Виталёк/ ЛЮБЛЮ Мурлыку-AvtoИгоря🚘😸❤️
🌟Знову ЗІРКОВИЙ наш КЕВІН❗🇧🇷
Гарним день зробив квітневий❗🌷
І не завадила тривога❗🚨
В Донецьк веземо перемогу❗✅🧡🖤 😊
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-5
Отаман
Кацапський щур під нікнеймом serhiy, дуже радіє коли бомблять Україну і каже що це все по плану, гори ти у пеклі  обісраний кацап
serhiy
16.04.2025 15:07
Ще одна тривога і в тубільців закінчатся памперси . Так що все іде по плану ).
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-6
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Отаман
Дуже добре, найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар з перемогою
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-6
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