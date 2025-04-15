В среду, 16 апреля, в Кривом Роге состоится доигровка матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/2025 между «Кривбассом» и донецким «Шахтером».

Встреча команд, которая состоялась 1 сентября 2024 года, была прервана на 51-й минуте. Игра была остановлена из-за воздушной тревоги примерно в 19:10 по киевскому времени и доиграна в тот же день не была.

На момент остановки поединка «горняки» вели в счете 1:0. На 40-й минуте голом отметился полузащитник дончан Тарас Степаненко, которому ассистировал Георгий Судаков.

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» подходит к доигровке встречи с «Шахтером» на 6-й позиции в турнирной таблице, имея 35 пунктов после 22-х матчей.

Подопечные Юрия Вернидуба в последних своих поединках два раза подряд проиграли – сначала они уступили со счетом 0:1 на выезде «Александрии», а затем проиграли 0:2 на своем поле «Динамо». Обращает на себя внимание не только факт поражений «Кривбасса», а и то, что вот уже более 180 минут (если быть точным, то 230 минут) криворожцы не забивают в УПЛ. Впрочем, отсутствие сейчас голов у криворожцев является, в целом, ожидаемым явлением. Судите сами: «Кривбасс» в топ-8 нынешней турнирной таблицы УПЛ имеет самую низкую результативность – 24 гола в 22 играх. «Верес», который идет ниже него, имеет в активе 29 голов, а «Заря», располагающаяся на 8-й позиции, забила соперникам 28 голов.

Не блещет «Кривбасс» голами и на своем поле в текущей кампании – в 10 домашних матчах он забил 12 голов. Исходя из этого, сейчас у криворожцев в УПЛ только 9-й показатель по успехам на своем поле.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает погоню за «Динамо» и «Александрией», которые в турнирной таблице сезона идут выше него. Сейчас «горняки» третьи с 50 пунктами после 23 встреч. Доигровка встречи с «Кривбассом» сравняет подопечных Марино Пушича с конкурентами по общему количеству поединков, поэтому очковые недоборы им крайне нежелательны.

К повторному визиту в Кривой Рог «Шахтер» подходит с серией из трех победных поединков, в которых были поочередно обыграны «Оболонь» (2:0 в Киеве), «Верес» (3:0 во Львове) и ЛНЗ (4:1 в Черкассах). До этого «горняки» имели две кряду ничьи – 1:1 с «Кривбассом» и 0:0 с «Карпатами».

В предстоящем поединке партнерам сможет помочь Дмитрий Крыськив, который несколько дней назад вернулся в общую группу команды. А вот голкипер Дмитрий Ризнык и защитник Ефим Конопля все еще восстанавливаются по индивидуальной программе.

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 53 очных поединка. На счету «Кривбасса» 6 побед, у «Шахтера» – 36, 11 встреч завершились вничью, разница мячей: 111-31 в пользу «горняков».

6 марта этого года команды встречались во Львове в 19-м туре нынешнего сезона-2024/2025. Игра завершилась вничью 1:1.

На 57-й минуте «Кривбасс» вывел вперед Глейкер Мендоса, а через 10 минут «горняк» Эгиналду паритет в счете восстановил.

Прогноз на противостояние

Эксперты считают «Шахтер» безоговорочным фаворитом доигровки. Впрочем, стоит учесть, что это будет не стандартная игра из двух таймов по 45 минут, а только примерно 40 минут игрового времени. Можно предположить, что хозяева поля, в первую очередь, постараются провести их с повышенной интенсивностью, чтобы вернуться в игру, проигрывая сейчас со счетом 0:1. Осмелимся предположить, что финальный свисток зафиксирует в итоге ничейный результат.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бандейра, Романчук, Дибанго, Илич, Вакулко, Кузык, Твердохлеб, Задерака, Соса.

«Шахтер»: Фесюн – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Педриньо, Бондаренко, Судаков, Кевин, Эгиналду.

Прогноз Sport.ua Кривбасс Шахтер Донецк Ничья 8.40 Сделать ставку

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