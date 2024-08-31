Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25

Донецкий «Шахтер» опубликовал расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.

Напомним, из-за изменения формата соревнования каждая команда на групповой стадии проведет 8 матчей. Все 36 клубов находятся в единой таблице и по итогам 8 игр 8 лучших выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую, а места с 9 по 24 будут бороться за путевку в предварительном раунде плей-офф.

Расписание матчей «Шахтера» на групповом этапе ЛЧ:

Болонья – Шахтер (18.09.2024, 19:45)

Шахтер – Аталанта (02.10.2024, 19:45)

Арсенал – Шахтер (22.10.2024, 22:00)

Шахтер – Янг Бойз (06.11.2024, 19:45)

ПСВ – Шахтер (27.11.2024, 22:00)

Шахтер – Бавария (10.12.2024, 22:00)

Шахтер – Брест (22.01.2025, 19:45)

Боруссия Д – Шахтер (29.01.2025, 22:00)

Время начала матчей указано по Киеву.