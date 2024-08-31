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Лига чемпионов
31 августа 2024, 14:42 |
2414
14

Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25

На групповой стадии турнира «горняки» проведут 8 поединков

31 августа 2024, 14:42 |
2414
14
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» опубликовал расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.

Напомним, из-за изменения формата соревнования каждая команда на групповой стадии проведет 8 матчей. Все 36 клубов находятся в единой таблице и по итогам 8 игр 8 лучших выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую, а места с 9 по 24 будут бороться за путевку в предварительном раунде плей-офф.

Расписание матчей «Шахтера» на групповом этапе ЛЧ:

  • Болонья – Шахтер (18.09.2024, 19:45)
  • Шахтер – Аталанта (02.10.2024, 19:45)
  • Арсенал – Шахтер (22.10.2024, 22:00)
  • Шахтер – Янг Бойз (06.11.2024, 19:45)
  • ПСВ – Шахтер (27.11.2024, 22:00)
  • Шахтер – Бавария (10.12.2024, 22:00)
  • Шахтер – Брест (22.01.2025, 19:45)
  • Боруссия Д – Шахтер (29.01.2025, 22:00)

Время начала матчей указано по Киеву.

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Боруссия Дортмунд Болонья Янг Бойз Аталанта Брест (Франция) Арсенал Лондон Шахтер Донецк Бавария ПСВ Лига чемпионов расписание календарь
Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 14
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Remark
Важко щось прогнозувати. Тут навіть фактор «свого» поля ніяк вплинути не може. А дивлячись на те, який зараз рівень гри у Шахтаря, то і нуль очок в групі - це дуже реально!
Подивимось, як Шахтар зіграє найближчим часом з мертвим Кривбасом. Після того матчу стане все більш зрозуміліше.
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+4
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nick07
погано що з Брестом у січні грають, краще б з Арсеналом грали в січні. 
а взагалі-то ще побачимо за цих 3 тижня чи будуть зміни на краще, якщо гра буде така сама як у серпні, то пофіг який календар
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+2
Olex
Ніколи не був фанатом Шахтаря, але якщо вже вони приїджають Auf Schalke, то купив собі пакет на усі ігри. Доречі, дивно чому вони минулого разу не в нас грали, все ж таки die Knappen -  це також гірники, хоча в Україні, я так розумію, наших частіше кобальтовими називають.
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+1
Умник
Норм календарь.
Если команда заявляет о разных подходах к турнирам упл одно, лч другое.
Значит мы должны увидеть другой результат.
Шахтеру повезло что с Янг бойз играют дома, потому что в Швейцарии поле исскуственное.
Думаю янг бойз и болонья это очки.
Болонья Тиаго Мотта ушел, Калафьори ушел, Зиркизе ушел.
Это много.
С остальными не знаю.
Но ничейные счета это будет считаться достижениями.
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+1
Saar
Перший матч з Болоньєй. Я не вірю, що ми з італійцями хоча б бал візьмемо. А тим більше , в Італії, та ще й перша гра.
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+1
FunnyCat_____
наверное реально все плохо у донецкой ботофермы, что даже Закарпатфан с шахтера уже открыто рофлит!
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0
prorok
В січні подивимось на таблицю і все скажемо хороше плохе но плохого буде більш . 
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0
_Quantum19_
Нормальний розклад. Із своїми недоліками та перевагами. Тільки деякі дописувачі нижче можуть тут щось напсувати своїми квапливими висновками.
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0
New Zealander
Якби не поразка Поліссю і Олександрії то й на фінал ЛЧ можна було б замахнутися. А так давайте бути приземленими, спустимся на землю, будемо, що називається "down to earth", і визнаємо, що нинішній максимум Шахтаря це лише полуфінал ЛЧ
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-2
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