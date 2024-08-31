Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
На групповой стадии турнира «горняки» проведут 8 поединков
Донецкий «Шахтер» опубликовал расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.
Напомним, из-за изменения формата соревнования каждая команда на групповой стадии проведет 8 матчей. Все 36 клубов находятся в единой таблице и по итогам 8 игр 8 лучших выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую, а места с 9 по 24 будут бороться за путевку в предварительном раунде плей-офф.
Расписание матчей «Шахтера» на групповом этапе ЛЧ:
- Болонья – Шахтер (18.09.2024, 19:45)
- Шахтер – Аталанта (02.10.2024, 19:45)
- Арсенал – Шахтер (22.10.2024, 22:00)
- Шахтер – Янг Бойз (06.11.2024, 19:45)
- ПСВ – Шахтер (27.11.2024, 22:00)
- Шахтер – Бавария (10.12.2024, 22:00)
- Шахтер – Брест (22.01.2025, 19:45)
- Боруссия Д – Шахтер (29.01.2025, 22:00)
Время начала матчей указано по Киеву.
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Подивимось, як Шахтар зіграє найближчим часом з мертвим Кривбасом. Після того матчу стане все більш зрозуміліше.
а взагалі-то ще побачимо за цих 3 тижня чи будуть зміни на краще, якщо гра буде така сама як у серпні, то пофіг який календар
Если команда заявляет о разных подходах к турнирам упл одно, лч другое.
Значит мы должны увидеть другой результат.
Шахтеру повезло что с Янг бойз играют дома, потому что в Швейцарии поле исскуственное.
Думаю янг бойз и болонья это очки.
Болонья Тиаго Мотта ушел, Калафьори ушел, Зиркизе ушел.
Это много.
С остальными не знаю.
Но ничейные счета это будет считаться достижениями.