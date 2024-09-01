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  4. «Мне стыдно, но...» Мареска – об игре Челси с КП, в которой вышел Мудрик
Англия
01 сентября 2024, 19:36 | Обновлено 01 сентября 2024, 19:41
2550
4

«Мне стыдно, но...» Мареска – об игре Челси с КП, в которой вышел Мудрик

«Синие» сыграли вничью с «Кристал Пэлас»

01 сентября 2024, 19:36 | Обновлено 01 сентября 2024, 19:41
2550
4
«Мне стыдно, но...» Мареска – об игре Челси с КП, в которой вышел Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал этот поединок.

«Мы заслужили победить в этом поединке. Мы имели очень много моментов. Самое важное – наша игра, которая была на высоком уровне, мы дали сопернику лишь дважды ударить по своим воротам. Да, мы набрали три очка, но если будем играть так, как сегодня, то мы будем выигрывать матчи.

Мне стыдно, но стыдно за результат, а не за нашу игру. Мы сейчас на правильном пути», – сказал Мареска.

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Энцо Мареска Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Кристал Пэлас
Дмитро Олійник Источник: BBC
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Комментарии 4
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Vovan78
Напідписували дві команди  невідомомо кого а нормального нападника немає. Один не забив у пусті ворота, цей сьогодні запоров стовідсотковий момент. З такою реалізацією, дуже важко буде вигравати.
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+3
Burevestnik
як для середняка АПЛ - виглядали добре і втримали нічию. 
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+1
Дані Рохас
Вы конечно Членси ещё те кадры, потратили овер200 лямов на посредственных игроков имея наишрочайшую лавку до этого в лиге, у вас Джексон второй сезон подряд порит кучу моментов  (как средний форвард он не плох да, но...) - и тут сидит Осихмен, класс которого проверен, тип который хочет денег - ну так совместите ПРИЯТНОЕ с ПОЛЕЗНЫМ!!!
Ну почему не купить типа к себе? Ну что вы за фигню делаете. 
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+1
Saar
Заслужили на перемого!?? Це коли забили 10 мячів, всі легально і всі відмінили! А так, ніхера ви не заслужили на перемогу,як і Пелес
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0
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