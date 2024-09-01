1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал этот поединок.

«Мы заслужили победить в этом поединке. Мы имели очень много моментов. Самое важное – наша игра, которая была на высоком уровне, мы дали сопернику лишь дважды ударить по своим воротам. Да, мы набрали три очка, но если будем играть так, как сегодня, то мы будем выигрывать матчи.

Мне стыдно, но стыдно за результат, а не за нашу игру. Мы сейчас на правильном пути», – сказал Мареска.