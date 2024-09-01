Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 12:15 | Обновлено 01 сентября 2024, 13:07
2505
2

МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»

Юрий Максимов откровенно о прощании с «Днепром-1».

01 сентября 2024, 12:15 | Обновлено 01 сентября 2024, 13:07
2505
2
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

«Днепр-1» летом исчез с футбольной карты Украины. Тренерский штаб и футболисты «Днепра-1» большую часть времени находились в режиме ожидания, надеясь, что клуб, который по итогам сезона квалифицировался в еврокубки, продолжит существование. Сейчас, когда команда фактически существует только на бумаге, уже бывший главный тренер «спортклубовцев» Юрий Максимов в откровенном интервью Sport.ua признался о чем он сожалеет во время пребывания в «Днепре-1», текущем состоянии долгов и почему новосозданный днепровский клуб прекратил существование.

- Как вы сейчас? Чем занимаетесь?
- Вчера участвовал в матче ветеранов в Одесской области. Интересно было играть, сейчас возвращаюсь домой.

- В июльском интервью вы говорили, что в «Днепре-1» осталось три работника: главный тренер, директор и бухгалтер. Вы еще в статусе работника клуба?
- Уже нет, в июле уволили.

- Как развивалась ситуация в «Днепре-1»? После матча с «Черноморцем» были планы по продолжению существования клуба, а в июне все изменилось.
- Да, был план, что 5 игроков продадут, чтобы были деньги на существование, а потом все в один момент изменилось. Почему? Это уже не ко мне.

- Когда в клубе начались проблемы? Еще во время чемпионата?
- Думаю, что футболисты уже понимали к чему все идет еще во время чемпионата.

- Чувствуете себя обманутым руководством «Днепра-1», когда обещали одно, а получили другое?
- Да, не думал, что такое может произойти. Если бы знал, то и не переходил в «Днепр-1». При мне был только один трансфер, когда зимой взяли в аренду Очеретько, зато несколько игроков покинули команду. Когда зимой сняли трансферный бан и выплатили определенные долги, то думал, что все будет нормально. Но долги накапливались и трансферный бан накладывался, по сути, каждые полгода. Затем Коломойский отказался от «Днепра-1», мол, «тяните теперь самостоятельно».

СК Днепр минус один
Читайте также:
СК Днепр минус один

- Вы едва ли не единственный в «Днепре-1», кто публично заявил, что все в клубе решает один человек. К вам были претензии от того же Фридмана или Русола?
- Да, был разговор, что публично такое говорить нельзя, но все все прекрасно понимают.

- Остались ли у клуба долги перед вами и вашим тренерским штабом?
- Нет, со мной и моим тренерским штабом состоялся полный расчет. Знаю, что с административным звеном также рассчитались. С тем же Шелаевым и Полуниным. С футболистами пока ситуация сложнее. Руководство обещает, что рассчитается со всеми.

- Жалеете о решении возглавить «Днепр-1» или это был неплохой опыт?
- Были определенные нюансы, о которых не хочу рассказывать. Главное, что мы все понимаем, что это был тот же «Днепр», но с единицей. Днепр, как футбольный город сыграл большую роль в моей карьере.

- Каким тренерским решением или успехом вы наиболее довольны, а о чем сожалеете?
- Успехи, это победы над «Динамо» и «Шахтером» в первом круге, боролись за самые высокие места. Грусть и обида у меня только на одно, о чем я прямо говорил Фридману и Русолу. Могли побороться за топ-3, но зимой не было соответствующего усиления и работы на трансферном рынке. В итоге вместо людей, которые реально могли помочь на поле, у нас на скамейке сидели молодые ребята.

- Какие планы на будущее? Летом говорили, что был интерес «Черноморца» по сотрудничеству с вами, как с главным тренером.
- О «Черноморце» не слышал. Сейчас периодически катаюсь на матчи ветеранов, получаю удовольствие. А как будет дальше – посмотрим. В футболе так и бывает, кого-то назначают, кого-то увольняют. Даешь результат – работаешь, не даешь – до свидания.

По теме:
КДК УАФ отложил рассмотрение дела по скандальному матчу Шахтер – Динамо
Стало известно, когда вернется в строй капитан Ворсклы
Первая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Игорь Коломойский инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездный защитник исключен из заявки Комо на сезон
Футбол | 01 сентября 2024, 11:22 0
Звездный защитник исключен из заявки Комо на сезон
Звездный защитник исключен из заявки Комо на сезон

Рафаэль Варан близок к уходу из клуба

Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 сентября 2024, 07:00 20
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды неудачно начали новый сезон. К тому же, криворожцы уже вылетели из еврокубков

Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Футбол | 01.09.2024, 01:14
Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Футбол | 01.09.2024, 08:24
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Футбол | 31.08.2024, 18:37
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pop
Що тепер Береза розповідати буде, от балабол 
Ответить
+3
Remark
Та як так? Коломойський же ніякого відношення до Дніпро-1 не мав! Мені ж тут неодноразово доказували це постійно великі експерти з сайту. 
Ай я яй… ну що з це робиться. 
Не вірити тепер експертам з сайту чи Максимову?
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
01.09.2024, 07:55 12
Футбол
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
30.08.2024, 12:12 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
31.08.2024, 16:04 43
Футбол
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
Довбик, Яремчук, Динамо и другие. Определен неожиданный фаворит Лиги Европы
Довбик, Яремчук, Динамо и другие. Определен неожиданный фаворит Лиги Европы
30.08.2024, 19:51 4
Футбол
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
01.09.2024, 07:16 6
Футбол
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
30.08.2024, 10:37 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем