МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»

«Днепр-1» летом исчез с футбольной карты Украины. Тренерский штаб и футболисты «Днепра-1» большую часть времени находились в режиме ожидания, надеясь, что клуб, который по итогам сезона квалифицировался в еврокубки, продолжит существование. Сейчас, когда команда фактически существует только на бумаге, уже бывший главный тренер «спортклубовцев» Юрий Максимов в откровенном интервью Sport.ua признался о чем он сожалеет во время пребывания в «Днепре-1», текущем состоянии долгов и почему новосозданный днепровский клуб прекратил существование.

- Как вы сейчас? Чем занимаетесь?

- Вчера участвовал в матче ветеранов в Одесской области. Интересно было играть, сейчас возвращаюсь домой.

- В июльском интервью вы говорили, что в «Днепре-1» осталось три работника: главный тренер, директор и бухгалтер. Вы еще в статусе работника клуба?

- Уже нет, в июле уволили.

- Как развивалась ситуация в «Днепре-1»? После матча с «Черноморцем» были планы по продолжению существования клуба, а в июне все изменилось.

- Да, был план, что 5 игроков продадут, чтобы были деньги на существование, а потом все в один момент изменилось. Почему? Это уже не ко мне.

- Когда в клубе начались проблемы? Еще во время чемпионата?

- Думаю, что футболисты уже понимали к чему все идет еще во время чемпионата.

- Чувствуете себя обманутым руководством «Днепра-1», когда обещали одно, а получили другое?

- Да, не думал, что такое может произойти. Если бы знал, то и не переходил в «Днепр-1». При мне был только один трансфер, когда зимой взяли в аренду Очеретько, зато несколько игроков покинули команду. Когда зимой сняли трансферный бан и выплатили определенные долги, то думал, что все будет нормально. Но долги накапливались и трансферный бан накладывался, по сути, каждые полгода. Затем Коломойский отказался от «Днепра-1», мол, «тяните теперь самостоятельно».

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- Вы едва ли не единственный в «Днепре-1», кто публично заявил, что все в клубе решает один человек. К вам были претензии от того же Фридмана или Русола?

- Да, был разговор, что публично такое говорить нельзя, но все все прекрасно понимают.

- Остались ли у клуба долги перед вами и вашим тренерским штабом?

- Нет, со мной и моим тренерским штабом состоялся полный расчет. Знаю, что с административным звеном также рассчитались. С тем же Шелаевым и Полуниным. С футболистами пока ситуация сложнее. Руководство обещает, что рассчитается со всеми.

- Жалеете о решении возглавить «Днепр-1» или это был неплохой опыт?

- Были определенные нюансы, о которых не хочу рассказывать. Главное, что мы все понимаем, что это был тот же «Днепр», но с единицей. Днепр, как футбольный город сыграл большую роль в моей карьере.

- Каким тренерским решением или успехом вы наиболее довольны, а о чем сожалеете?

- Успехи, это победы над «Динамо» и «Шахтером» в первом круге, боролись за самые высокие места. Грусть и обида у меня только на одно, о чем я прямо говорил Фридману и Русолу. Могли побороться за топ-3, но зимой не было соответствующего усиления и работы на трансферном рынке. В итоге вместо людей, которые реально могли помочь на поле, у нас на скамейке сидели молодые ребята.

- Какие планы на будущее? Летом говорили, что был интерес «Черноморца» по сотрудничеству с вами, как с главным тренером.

- О «Черноморце» не слышал. Сейчас периодически катаюсь на матчи ветеранов, получаю удовольствие. А как будет дальше – посмотрим. В футболе так и бывает, кого-то назначают, кого-то увольняют. Даешь результат – работаешь, не даешь – до свидания.