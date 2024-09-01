Сыграет ли Цыганков? Известен стартовый состав Жироны на матч с Севильей

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Севилья» и «Жирона».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».



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Наставник «Жироны» Мичел выбрал стартовый состав на этот матч. Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков сыграет с первых минут. В прошлом матче с «Осасуной» Виктор забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.