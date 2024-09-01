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  4. Сыграет ли Цыганков? Известен стартовый состав Жироны на матч с Севильей
Испания
01 сентября 2024, 18:59 |
580
0

Сыграет ли Цыганков? Известен стартовый состав Жироны на матч с Севильей

Поединок начнется в 20:00 по Киеву

01 сентября 2024, 18:59 |
580
0
Сыграет ли Цыганков? Известен стартовый состав Жироны на матч с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Севилья» и «Жирона».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставник «Жироны» Мичел выбрал стартовый состав на этот матч. Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков сыграет с первых минут. В прошлом матче с «Осасуной» Виктор забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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