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  4. Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Испания
30 августа 2024, 17:10 |
1995
0

Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов

Мичел отметил большое количество топ-соперников

30 августа 2024, 17:10 |
1995
0
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Тренер Жироны Мичел поделился мнением о дебютной Лиги чемпионов, где команда сразу сыграет в новом формате против восьми соперников.

«Жеребьевка была как раз перед матчем Ла Лиги, и футболисты были сосредоточены на игре. Одним из первых нам выпал Ливерпуль, и я был немного удивлен этому. Еще в группе выпали Арсенал, ПСЖ, Милан...».

«Много топ-команд досталось. Мы еще толком не думали об этом, но я хочу, чтобы наши болельщики получили удовольствие от матчей такого уровня. И чтобы они могли гордиться командой после этих матчей», – сказал Мичел.

Жирона сыграет против Милана, Ливерпуля, Арсенала, ПСЖ, Фейенорда, Слована, ПСВ и Штурма.

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Иван Зинченко Источник: Mundo Deportivo
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