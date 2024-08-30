Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов

Тренер Жироны Мичел поделился мнением о дебютной Лиги чемпионов, где команда сразу сыграет в новом формате против восьми соперников.

«Жеребьевка была как раз перед матчем Ла Лиги, и футболисты были сосредоточены на игре. Одним из первых нам выпал Ливерпуль, и я был немного удивлен этому. Еще в группе выпали Арсенал, ПСЖ, Милан...».

«Много топ-команд досталось. Мы еще толком не думали об этом, но я хочу, чтобы наши болельщики получили удовольствие от матчей такого уровня. И чтобы они могли гордиться командой после этих матчей», – сказал Мичел.

Жирона сыграет против Милана, Ливерпуля, Арсенала, ПСЖ, Фейенорда, Слована, ПСВ и Штурма.