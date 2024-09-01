В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 стартовал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Денис Шурман из Киева.

УПЛ. 5-й тур, 1 сентября. (обновляется)

Кривбасс – Шахтер – 0:1

Гол: Степаненко, 40

ГОЛ! Степаненко, 40 мин, 0:1