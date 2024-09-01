Украина. Премьер лига01 сентября 2024, 19:07 |
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Кривбасс – Шахтер. Центральный матч УПЛ. Видер голов, обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 5-го тура УПЛ
01 сентября 2024, 19:07 |
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В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 стартовал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Шахтер».
Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч арбитр Денис Шурман из Киева.
УПЛ. 5-й тур, 1 сентября. (обновляется)
Кривбасс – Шахтер – 0:1
Гол: Степаненко, 40
ГОЛ! Степаненко, 40 мин, 0:1
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