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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 19:07 |
1265
0

Кривбасс – Шахтер. Центральный матч УПЛ. Видер голов, обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 5-го тура УПЛ

01 сентября 2024, 19:07 |
1265
0
Кривбасс – Шахтер. Центральный матч УПЛ. Видер голов, обзор (обновляется)
УПЛ

В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 стартовал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Денис Шурман из Киева.

УПЛ. 5-й тур, 1 сентября. (обновляется)

Кривбасс – Шахтер – 0:1
Гол: Степаненко, 40

ГОЛ! Степаненко, 40 мин, 0:1

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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