Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших вингеров в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Гарринча. Легендарный бразилец за карьеру выиграл два чемпионата мира.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают обладатели Золотого мяча Джордж Бест и легенда «Барселоны» Роналдиньо.

На четвертой позиции разместился бразилец Неймар, а за ним идет англичанин Стэнли Мэтьюз.

Легенд современного футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду Give Me Sport поставил лишь на шестую и седьмую строчку.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

9 лучших вингеров в истории футбола