Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Другие новости
31 августа 2024, 23:44 | Обновлено 01 сентября 2024, 00:38
974
1

Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола

Первое место в рейтинге занял легендарный бразилец Гарринча

31 августа 2024, 23:44 | Обновлено 01 сентября 2024, 00:38
974
1
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших вингеров в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Гарринча. Легендарный бразилец за карьеру выиграл два чемпионата мира.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают обладатели Золотого мяча Джордж Бест и легенда «Барселоны» Роналдиньо.

На четвертой позиции разместился бразилец Неймар, а за ним идет англичанин Стэнли Мэтьюз.

Легенд современного футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду Give Me Sport поставил лишь на шестую и седьмую строчку.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

9 лучших вингеров в истории футбола

  1. Гарринча
  2. Джордж Бест
  3. Роналдиньо
  4. Неймар
  5. Стэнли Мэтьюз
  6. Лионель Месси
  7. Криштиану Роналду
  8. Мохамед Салах
  9. Гарет Бэйл
По теме:
Вспомнил Месси. Милевский поделился эмоциями от гола Барселоне
ФОТО. Роналду получил специальную награду лучшему бомбардиру от УЕФА
В УЕФА оценили личные достижения Роналду в Лиге чемпионов
Гарринча Роналдиньо Мохамед Салах Гарет Бэйл Неймар Джордж Бест Лионель Месси Криштиану Роналду
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция
Футбол | 31 августа 2024, 08:23 33
Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция
Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция

Кривбасс, Полесье и обанкротившийся Днепр-1 не принесли в копилку ни очка

«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
Бокс | 31 августа 2024, 12:05 17
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике

Александр Поветкин будет болеть за украинца в реванше против Тайсона Фьюри

Суперкамбэк Наполи с голом Лукаку в концовке. Лацио и Милан разошлись миром
Футбол | 31.08.2024, 23:59
Суперкамбэк Наполи с голом Лукаку в концовке. Лацио и Милан разошлись миром
Суперкамбэк Наполи с голом Лукаку в концовке. Лацио и Милан разошлись миром
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Футбол | 31.08.2024, 18:37
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Победная серия продолжается. Александрия разобралась с Колосом
Футбол | 31.08.2024, 17:29
Победная серия продолжается. Александрия разобралась с Колосом
Победная серия продолжается. Александрия разобралась с Колосом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Толян
Месси вингер? Дыбилы?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на USO
Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на USO
30.08.2024, 09:28
Теннис
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
30.08.2024, 12:12 13
Футбол
Серветт – Челси – 2:1. Как Мудрик заработал пенальти. Видео голов и обзор
Серветт – Челси – 2:1. Как Мудрик заработал пенальти. Видео голов и обзор
30.08.2024, 05:23
Футбол
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
30.08.2024, 00:05 1
Футбол
Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
30.08.2024, 07:11 5
Футбол
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
30.08.2024, 21:13 5
Футбол
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем