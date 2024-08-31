Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Первое место в рейтинге занял легендарный бразилец Гарринча
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших вингеров в истории футбола.
Первую позицию в рейтинге занимает Гарринча. Легендарный бразилец за карьеру выиграл два чемпионата мира.
Вторую и третью позиции рейтинга занимают обладатели Золотого мяча Джордж Бест и легенда «Барселоны» Роналдиньо.
На четвертой позиции разместился бразилец Неймар, а за ним идет англичанин Стэнли Мэтьюз.
Легенд современного футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду Give Me Sport поставил лишь на шестую и седьмую строчку.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
9 лучших вингеров в истории футбола
- Гарринча
- Джордж Бест
- Роналдиньо
- Неймар
- Стэнли Мэтьюз
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Мохамед Салах
- Гарет Бэйл
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