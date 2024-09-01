1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.

На 90+3-й украинец отдал крутую передачу через всех защитников на Николаса Джексона, однако форвард не сумел реализовать выход 1 на 1 с голкипером соперников, тем самым упустив супершанс вырвать победу для пенсионеров.

❗️ ВИДЕО. Как Джексон запорол супершанс на 90+3 после гениального паса Мудрика