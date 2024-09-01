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  4. ВИДЕО. Как Джексон запорол супершанс на 90+3 после гениального паса Мудрика
Англия
01 сентября 2024, 19:13 | Обновлено 01 сентября 2024, 19:35
4586
4

ВИДЕО. Как Джексон запорол супершанс на 90+3 после гениального паса Мудрика

1 сентября Челси сыграл вничью с Кристал Пэлас в 3-м туре АПЛ 24/25 (1:1)

01 сентября 2024, 19:13 | Обновлено 01 сентября 2024, 19:35
4586
4
ВИДЕО. Как Джексон запорол супершанс на 90+3 после гениального паса Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.

На 90+3-й украинец отдал крутую передачу через всех защитников на Николаса Джексона, однако форвард не сумел реализовать выход 1 на 1 с голкипером соперников, тем самым упустив супершанс вырвать победу для пенсионеров.

❗️ ВИДЕО. Как Джексон запорол супершанс на 90+3 после гениального паса Мудрика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Геніальний пас від "генія" з лави запасних
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+1
Gargantua81
гениальный парашютик на ход ))
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0
Ruslan77777
Пас шикарний
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0
Saar
З таким пасом тільки в Реалі грати
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-2
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