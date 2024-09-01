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Англия
01 сентября 2024, 18:19 | Обновлено 01 сентября 2024, 18:27
2192
2

Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас

1 сентября пенсионеры сыграли вничью с орлами со счетом 1:1

01 сентября 2024, 18:19 | Обновлено 01 сентября 2024, 18:27
2192
2
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Энцо Мареска

1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 74-й вместо Мало Гюсто и отыграл 24 минуты с учетом компенсированного арбитром времени. Голевыми действиями украинец отметиться так и не сумел.

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После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан автор ассиста в составе Челси Коул Палмер (7.6).

Оценки WhoScored за матч Челси – Кристал Пэлас (1:1)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
дерево
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-1
Wlad West
Интересно, ничем не отличился, а за кой 6,6 ?
Ответить
-2
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