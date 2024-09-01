Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
1 сентября пенсионеры сыграли вничью с орлами со счетом 1:1
1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.
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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 74-й вместо Мало Гюсто и отыграл 24 минуты с учетом компенсированного арбитром времени. Голевыми действиями украинец отметиться так и не сумел.
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После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.
Лучшим игроком поединка был признан автор ассиста в составе Челси Коул Палмер (7.6).
Оценки WhoScored за матч Челси – Кристал Пэлас (1:1)
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