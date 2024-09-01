Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить

В среде поклонников «Челси» этим летом достаточно популярной является шутка про то, что слишком много в команде нового: новые стрижки у игроков, новый тренер во главе коллектива, в конце концов, возможно, даже сами «синие» начнут все-таки играть по-новому. Лишь один фактор, судя по всему, остался прежним – беспомощность на поле украинского вингера Михаила Мудрика…

Футболист, на которого в январе 2023-го были потрачены 70 миллионов евро, до сих пор категорически не оправдывает ожиданий. Дошло до того, что в поединке против «Вулверхэмтона», который «Челси» в целом выиграл достаточно уверенно (6:2), украинский легионер не сумел нанести ни одного удара по воротам, не создал ни одного момента и в целом за отведенные ему 45 минут коснулся мяча лишь 13 раз. Не зря эксперты портала Goal.com поставили в итоге Мудрику абсолютно позорную оценку – ноль баллов из десяти возможных.

Безусловно, пока ситуация выглядит таким образом, что в «Челси» продолжат упорствовать и предоставят Мудрику еще возможности проявить свои лучшие качества. Впрочем, если в матчах против «Вулверхэмптона» и «Серветта» украинец так и не показал ничего особенного, то чего можно ждать от него в поединках, скажем, против «Манчестер Сити» или «Арсенала»? Футболист, на которого были потрачены столь серьезные деньги, должен был стать для «Челси» как минимум своего рода генералом, однако по качеству игры и уровню отдачи на поле выглядит не более, чем обыкновенным солдатом.

Что же делать главному тренеру «синих» Энцо Мареске в ситуации с Мудриком? На самом деле, вариантов у «Челси» всего только три…

Дать стабильную игровую практику

После первого поединка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Энцо Мареска справедливо заметил, что ныне у Мудрика есть две ключевые проблемы – это стабильность и принятие решений.

«У Мудрика были и хорошие моменты, и моменты, похожие на подбрасывание монетки. Не знаешь, одно это или другое. Мы попытаемся помочь ему измениться. Ему нужно попытаться понять, что мы собираемся отдавать ему мяч в последней трети [поля]. И когда он там, важно принимать правильные решения. Для меня большинство ошибок Миши не связаны с качеством или техникой – они связаны с выбором. Иногда он пытается сделать что-то другое, и мы теряем мяч. Иногда ему приходится выходить один на один. Это вопрос принятия решений. Надеюсь, мы сможем помочь ему улучшить это. Если он сможет стать более последовательным, он сможет сделать и шаг вперед», – сказал Мареска.

Вопрос с качеством принимаемых Мудриком решений остро стоял у игрока еще в «Шахтере». Как мы помним, талантливый вингер впервые объявился в первой команде «горняков» еще при Паулу Фонсеке, однако заиграть у португальца так и не сумел. Нынешний наставник «Милана» прекрасно осознавал, что феноменальная скорость и отличная техника обращения с мячом – это, по сути, ключевые и единственные козыри футболиста. Мудрик делал ставку на них и во многих ситуациях это помогало ему «выплывать» из сложных ситуаций, когда соперника можно было обыграть не грамотным решением, а простым преимуществом в скорости. Для украинского чемпионата, «Шахтера» и нескольких ярких поединков на групповой стадии Лиги чемпионов, где «горняки» не являлись фаворитами и играли на контратаках, подобного вполне хватало, тем более, что с приходом в донецкий коллектив Роберто Де Дзерби у Мудрика еще и появилась ментальная уверенность в своих силах, ведь отныне его всячески поддерживал тренер, можно даже сказать, что Михаил стал своего рода любимчиком итальянца.

Когда Мудрик оказался в английской Премьер-лиге, то сразу стало понятным – здесь против него действуют защитники, которые привыкли сталкиваться с невероятно быстрыми и техничными игроками атаки почти каждую неделю. Поэтому для успешного противодействия им от украинца требовалось нечто иное. Первое – умение принимать правильные решения. Как это заметно в ситуации с Мудриком, это может потребовать фундаментальной перестройки «футбольного мозга» и однозначно требует времени и тщательного обучения.

Кроме того, важным фактором для успеха в АПЛ является уверенность в своих силах. Как только футболист теряет доверие к своим прежним идеям, к тому, что ранее приносило ему успех, и одновременно оказывается неспособным быстро схватиться за новые принципы, ментально ему становится крайне непросто. Давление извне, сопряженное с внутренними ощущениями неудовлетворенности, еще больше подрывают психологическую устойчивость игрока, вследствие чего тот начинает играть все хуже и хуже.

В конце концов, каждый следующий матч способен лишь усугубить ситуацию, потому как сделать резкий рывок к лучшему в сложившейся ситуации – это то, на что способны единицы, лучшие из лучших в мировом футболе. Игроки калибра Лионеля Месси или Криштиану Роналду в их лучшие годы…

Поэтому «Челси», чтобы попробовать помочь Мудрику по-настоящему стоит сделать на него ставку хотя бы на протяжении месяца: чтобы украинец стабильно попадал в стартовый состав, и не уходил в результате замены уже после первого тайма, если его дела идут неважно. Успех может прийти только через доверие со стороны главного тренера, когда футболист осознает, что на него делают ставку, даже если дела пока идут совсем не так, как хотелось бы.

Другой вопрос, что нынешний «Челси» – это совершенно особенный проект, где ни у кого нет «времени на раскачку», да и Мудрик в команде находится уже полтора года, по причине чего никаких поблажек ему делать уже не будут. А сумеет ли Мареска привести Михаила «в чувство» эпизодическими включениями украинца в состав первой команды?.. Скорее всего, вряд ли, но пока, похоже, на другие варианты в «Челси» пойти попросту не готовы…

Отпустить зимой в аренду в надежде на прогресс

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик никак не может найти себя в Челси

Возможная аренда Мудрика зимой в другой клуб видится неплохим вариантом для «Челси» и украинца. Это позволило бы Тодду Боэли и Бехдаду Эгбали сохранить лицо как минимум в краткосрочной перспективе, пока Михаил получил бы возможности попробовать силы в другом клубе и временно уйти из фокуса внимания поклонников «Челси», чтобы суметь поработать над исправлением своих недостатков в более спокойной атмосфере и без чрезмерного давления со стороны.

Например, весьма интересной возможностью для Мудрика стал бы уход на правах аренды во французский «Страсбург». Это команда-середняк Лиги 1, где нет такого сумасшедшего давления со стороны болельщиков и прессы, но в которой Михаил вполне мог бы закрепиться в статусе игрока основного состава и сбросить с себя весь тот негатив, который накопился в Лондоне. Кроме того, «Страсбург» входит в футбольную экосистему «Челси», так как владельцем этого клуба также является компания Тодда Боэли. Поэтому «синие» могли бы с легкостью отслеживать успехи и ключевые показатели развития Мудрика во Франции, чтобы затем принимать последующие решения относительно украинца.

Безусловно, можно было бы рассмотреть и другие клубы, готовые арендовать Мудрика, однако когда речь заходит об активе, на который были потрачены десятки миллионов евро, необходимо иметь определенную гарантию, что в конечном итоге твой футболист попросту не окажется на скамейке запасных, поэтому условный «Страсбург» и видится наиболее разумным выбором. Хотя вряд ли боссы «Челси» и сам Михаил пойдут на такой шаг…

Продать и забыть как страшный сон

Наиболее радикальным вариантом для «Челси» в аспекте решений относительно Мудрика является продажа украинца. За полтора года в стане «синих» Михаил успел стать довольно «токсичным» исполнителем (в первую очередь, конечно, из-за слабого уровня выступлений), и очень многие болельщики и эксперты сейчас настроены крайне скептично в вопросе возможностей для резкого улучшения игровых показателей и статуса Мудрика в клубе.

Также есть сомнения в том, насколько искренен Мареска в своих речах о готовности и желании помочь Мудрику прогрессировать. Учитывая своеобразный хаос, с которым сейчас пришлось столкнуться итальянскому наставнику, Энцо в первую очередь должна интересовать собственная судьба, а не то, чтобы помогать всем своим футболистам, которых прямо сейчас в «Челси» хватит на три, а то и четыре состава…

В этой связи не стоит исключать, что правильным вариантом развития событий для «Челси» прямо сейчас была бы продажа Мудрика. Причем не с целью максимально компенсировать инвестиции в украинца, а для того, чтобы попросту избавиться от него, и забыть Михаила, как это принято говорить в подобных случаях, как страшный сон. Впрочем, эта возможность выглядит наименее реальной из перечисленных, так как в «Челси» уже давали понять, что пока не готовы расставаться с Мудриком за сумму, ниже той, которую они заплатили «Шахтеру».

Интересным в этой связи выглядит тот факт, что недавно Мудрик предпочел сменить агента. Однако вместо того, чтобы стать клиентом условного Жорже Мендеша или другого известного «европейского воротилы», Михаил подался в компанию Вадима Шаблия, резюме которой на континентальной арене не выглядит таким уж блистательным, если мы ведем речь о клиенте за 70 миллионов евро. Поэтому, скорее всего, сам Мудрик понимает, что этим летом рассчитывать на смену клуба ему не приходится, а Мареска будет вынужден пытаться оправдать надежды клубного руководства относительно реанимации карьеры украинца, что выглядит еще той задачей со звездочкой.