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  4. «Ноль баллов, позорно...» В Англии оценили игру Мудрика в матче АПЛ с Вулвз
Англия
26 августа 2024, 19:25 |
1401
1

«Ноль баллов, позорно...» В Англии оценили игру Мудрика в матче АПЛ с Вулвз

Михаил сыграл первый матч в старте в новом сезоне АПЛ

26 августа 2024, 19:25 |
1401
1
«Ноль баллов, позорно...» В Англии оценили игру Мудрика в матче АПЛ с Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 августа лондонский «Челси» в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги сыграл на выезде с «Вулверхэмптоном» и добился крупной победы со счетом 6:2. Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч против «волков» в стартовом составе своей команды, а в перерыве был заменен на Нету.

Известный британский портал Goal оценил игру украинца в этом матче. Михаил разочаровал специалистов портала, которые поставили ему ноль баллов и десяти.

«Мудрика заменили в перерыве после позорной и неэффективной игры. Украинец не нанес ни одного удара, не создал ни одного момента, коснувшись мяча лишь 13 раз. Трудно представить, что «Челси» собирается делать с этим игроком, за которого заплатили 62 миллиона фунтов. Эти деньги уже не отобьешь, он недостаточно хорош, чтобы играть», – говорится в статье Goal.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вулверхэмптон - Челси
Дмитро Олійник Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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Andrew
це правда він був зайвим на полі. Шкода, що маючи таку швидкість і техніку, є проблеми з базовими навичками. Ноги працюють швидше голови, тому не в зал би йому, а теорії, книжичок, вчитись простому
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