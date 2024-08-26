«Ноль баллов, позорно...» В Англии оценили игру Мудрика в матче АПЛ с Вулвз

25 августа лондонский «Челси» в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги сыграл на выезде с «Вулверхэмптоном» и добился крупной победы со счетом 6:2. Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч против «волков» в стартовом составе своей команды, а в перерыве был заменен на Нету.

Известный британский портал Goal оценил игру украинца в этом матче. Михаил разочаровал специалистов портала, которые поставили ему ноль баллов и десяти.

«Мудрика заменили в перерыве после позорной и неэффективной игры. Украинец не нанес ни одного удара, не создал ни одного момента, коснувшись мяча лишь 13 раз. Трудно представить, что «Челси» собирается делать с этим игроком, за которого заплатили 62 миллиона фунтов. Эти деньги уже не отобьешь, он недостаточно хорош, чтобы играть», – говорится в статье Goal.