Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами

25 августа состоялся матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Вулверхэмптон на домашней арене встречался с Челси, и поединок получился фееричным.

Челси выиграл у Вулвз матч, в котором было забито 8 голов – 6:2 в пользу синих.

Хет-трик для команды гостей оформил Нони Мадуэке, причем трижды ему ассистировал Коул Палмер.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе и сыграл за синих один тайм, после чего был заменен.

Украинский защитник Илья Забарный сыграл за Борнмут весь матч против Ньюкасла (1:1).

АПЛ. 2-й тур, 25 августа

Вулверхэмптон – Челси – 2:6

Голы: Кунья, 27, Ларсен, 45+6 – Джексон, 2, Палмер, 45, Мадуэке, 49, 58, 63, Жоау Феликс, 80

Вулверхэмптон: Жозе Са, Аит-Нури (Доусон, 67), Гомеш, Москера, Доэрти, Лемина (Дойл, 90), Гомес, Белльгард (Гомеш, 68), Матеус Кунья (Сарабия, 68), Хван Хи Чхан (Поденсе, 59), Ларсен.

Челси: Санчес, Кукурелья (Вейга, 83), Колуилл, Фофана, Гюсто, Фернандес, Кайседо (Дьюзбери-Холл, 76), Мудрик (Нету, 46), Палмер (Нкунку, 83), Мадуэке, Джексон (Жоау Феликс, 68).

Предупреждения: Аит-Нури (35), Гюсто (40), Палмер (44), Кукурелья (71), Москера (71).

Борнмут – Ньюкасл – 1:1

Голы: Тавернье, 37 – Гордон, 76

Борнмут: Нето, Керкез, Сенеси, Забарный, Араухо (Смит, 86), Кристи (Скотт, 64), Кук, Тавернье (Джеббисон, 85), Клюйверт (Уаттара, 72), Семеньо, Эванилсон (Синистерра, 72).

Ньюкасл: Поуп, Келли (Холл, 69), Берн, Крафт, Ливраменто (Триппьер, 58), Бруно Гимараес, Лонгстафф (Уиллок, 70), Жоэлинтон, Мерфи (Барнс, 58), Гордон (Альмирон, 89), Исак.

Предупреждения: Кристи (13), Сенеси (88), Берн (89), Жоэлинтон (90+6), Ираола (90+5).

Фотогалерея: Михаил Мудрик