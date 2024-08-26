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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
25.08.2024 16:00 – FT 2 : 6
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 августа 2024, 00:39 | Обновлено 26 августа 2024, 00:45
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Вулверхэмптон – Челси – 2:6. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

Хет-трик оформил Нони Мадуэке, Михаил Мудрик сыграл за синих один тайм

26 августа 2024, 00:39 | Обновлено 26 августа 2024, 00:45
260
0
Вулверхэмптон – Челси – 2:6. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

25 августа состоялся матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги. Вулверхэмптон на домашней арене встречался с Челси, и поединок получился фееричным.

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Челси выиграл у Вулвз матч, в котором было забито 8 голов – 6:2 в пользу синих.

Хет-трик для команды гостей оформил Нони Мадуэке, причем трижды ему ассистировал Коул Палмер (который набрал 1+3 по системе гол + пас).

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе и сыграл за синих один тайм, после чего был заменен.

АПЛ. 2-й тур, 25 августа

Вулверхэмптон – Челси – 2:6

Голы: Кунья, 27, Ларсен, 45+6 – Джексон, 2, Палмер, 45, Мадуэке, 49, 58, 63, Жоау Феликс, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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