Вулверхэмптон – Челси – 2:6. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

25 августа состоялся матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги. Вулверхэмптон на домашней арене встречался с Челси, и поединок получился фееричным.

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Челси выиграл у Вулвз матч, в котором было забито 8 голов – 6:2 в пользу синих.

Хет-трик для команды гостей оформил Нони Мадуэке, причем трижды ему ассистировал Коул Палмер (который набрал 1+3 по системе гол + пас).

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе и сыграл за синих один тайм, после чего был заменен.

АПЛ. 2-й тур, 25 августа

Вулверхэмптон – Челси – 2:6

Голы: Кунья, 27, Ларсен, 45+6 – Джексон, 2, Палмер, 45, Мадуэке, 49, 58, 63, Жоау Феликс, 80

Видео голов и обзор матча