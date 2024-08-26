Вулверхэмптон – Челси – 2:6. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Хет-трик оформил Нони Мадуэке, Михаил Мудрик сыграл за синих один тайм
25 августа состоялся матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги. Вулверхэмптон на домашней арене встречался с Челси, и поединок получился фееричным.
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Челси выиграл у Вулвз матч, в котором было забито 8 голов – 6:2 в пользу синих.
Хет-трик для команды гостей оформил Нони Мадуэке, причем трижды ему ассистировал Коул Палмер (который набрал 1+3 по системе гол + пас).
Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе и сыграл за синих один тайм, после чего был заменен.
АПЛ. 2-й тур, 25 августа
Вулверхэмптон – Челси – 2:6
Голы: Кунья, 27, Ларсен, 45+6 – Джексон, 2, Палмер, 45, Мадуэке, 49, 58, 63, Жоау Феликс, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
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