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26 августа 2024, 05:37 | Обновлено 26 августа 2024, 06:10
224
0

МАРЕСКА: «Во втором тайме мы не теряли мяч и контролировали игру»

Главный тренер «Челси» дал интервью после первой победы в АПЛ – над Вулвз

26 августа 2024, 05:37 | Обновлено 26 августа 2024, 06:10
224
0
МАРЕСКА: «Во втором тайме мы не теряли мяч и контролировали игру»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал интервью после своей первой победы в Премьер-лиге – над Вулвз (6:2):

«Во втором тайме мы что-то изменили, и стало лучше. Я думаю, что намерения в первом тайме были хорошими, но мы потеряли 4 или 5 легких мячей из-за стандартов и контратак.

Второй тайм был совершенно другим. Мы не потеряли ни одного мяча и контролировали игру. Тактический план во втором тайме был таким же, но мы были немного точнее и не отдали ни одного легкого мяча.

Есть намерение продолжать так и дальше, но есть команды, которые хотят того же, так что это не так просто. За первые 10 минут мы создали два или три момента, забили гол, а затем начали терять мяч. Но в целом это была хорошая игра. Безусловно, всегда есть вещи, которые мы можем улучшить. Мы можем многому научиться.

Нони Мадуэке? За первые 10 минут у него было два шанса. В целом он был очень хорош. Единственное, что мне не понравилось у Нони, так это штрафной удар, который он дал перед перерывом – этого можно избежать, особенно против команды, которая хорошо играет со стандартов».

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси Челси - Вулверхэмптон пресс-конференция
Николай Степанов Источник: BBC
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