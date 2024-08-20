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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
25.08.2024 16:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 августа 2024, 18:58 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
194
0

Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа в 16:00 матч чемпионата Англии

20 августа 2024, 18:58 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
194
0
Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Вулверхэмптон – Челси
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Вулверхэмптон Челси чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Вулверхэмптон - Челси Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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