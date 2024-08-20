25.08.2024 16:00 - : -
Англия20 августа 2024, 18:58 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
194
0
Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа в 16:00 матч чемпионата Англии
20 августа 2024, 18:58 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
194
0
В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Вулверхэмптон – ЧелсиСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 19 августа 2024, 23:23 2
Арина Соболенко остановила серию побед Джессики Пегулы
Футбол | 20 августа 2024, 15:45 9
Вспоминаем футболистов, которых луганскому клубу удалось продать выгоднее всего…
Футбол | 20.08.2024, 00:55
Футбол | 20.08.2024, 14:40
Футбол | 20.08.2024, 18:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.08.2024, 06:23 18
19.08.2024, 11:36 19
18.08.2024, 22:41 74
19.08.2024, 14:30 2
19.08.2024, 07:35 3
20.08.2024, 07:26 2
19.08.2024, 17:25 9
19.08.2024, 07:42 5