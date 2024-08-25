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Вулверхэмптон
25.08.2024 16:00 - : -
Челси
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Англия
25 августа 2024, 14:55 | Обновлено 25 августа 2024, 14:56
86
0

Вулверхэмптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 25 августа в 16:00

25 августа 2024, 14:55 | Обновлено 25 августа 2024, 14:56
86
0
Вулверхэмптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 августа на стадионе Молинью пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором Вулверхэмптон встретится с Челси. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон

Команда Вулверхэмптон уже не рассматривается как гроза авторитетов, как было после возвращения из Чемпионшипа. Но все-таки набирает достаточно очков, чтобы оставаться в АПЛ. Сложности с этим возникли в позапрошлом сезоне, а летом 2023 года Хулен Лопетеги, выиграв борьбу за выживание, покинул проект накануне нового старта.

Его сменил Гари О'Нил, не побоявшийся трудностей. Побуксовав на старте, в итоге волки сумели набрать 46 очков и финишировали на 14-й позиции. Отлично заработав на Педру Нету (60 млн евро от Челси) и Килмане (40 млн евро от Вест Хэма), клуб сделал несколько перспективных подписаний. Но в матче с Арсеналом это не помогло – канониры победили волков со счетом 2:0.

Челси

Клуб Челси остается чуть ли не каким-то футбольным мэмом. Тодд Боэли будто решил показать на деле все клише по поводу американских инвесторов. Он снова летом поменял главного тренера – на место продержавшегося год Маурисио Почеттино он позвал Энцо Мареску, чьи успехи свелись к выводу Лестера из Чемпионшипа назад в АПЛ в прошлом сезоне.

Помимо уже упомянутого Нету, на Стэмфорд Бридж появился который уже по счету вратарь – Йоргенсен, а также полевые футболисты Вейга и Уайли. При этом мегасделка с Атлетико, с участием Галлахера и Омородионом, сорвалась, и синие переключились на подписание Жоау Феликса. Стартуя в новом розыгрыше Премьер-лиги матчем с чемпионом Англии – Манчестер Сити – синие проиграли 0:2, ничем не ответив на два гола фаворита. Потом, правда, с таким же счетом Челси обыграл Серветт в Лиге конференций.

Статистика личных встреч

Волки ухитрились вот уже трижды кряду выходить победителями в матчах с Челси на футбольных полях.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET больше верит в гостей из Лондона. Но оба клуба не особенно убедительны в атаке – ставим на тотал меньше 3.0 голов (коэффициент – 1.78).

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
25 августа 2024 -
16:00
Челси
Тотал меньше 3.0 1.78 Сделать ставку
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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