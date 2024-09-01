Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом» несмотря на предложение мадридского гранда. По информации мадридских СМИ недавно президент «сливочных» Флорентино Перес провел экстренную встречу с Луниным по поводу его будущего. Лунин дал понять Пересу, что доработает свой контракт, а после этого покинет клуб свободным агентом летом 2025 года.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».