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Испания
01 сентября 2024, 00:08 | Обновлено 01 сентября 2024, 00:18
369
0

Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала

Украинец сообщил, что окончательно решил покинуть «королевский клуб»

01 сентября 2024, 00:08 | Обновлено 01 сентября 2024, 00:18
369
0
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Флорентино Перес

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом» несмотря на предложение мадридского гранда. По информации мадридских СМИ недавно президент «сливочных» Флорентино Перес провел экстренную встречу с Луниным по поводу его будущего. Лунин дал понять Пересу, что доработает свой контракт, а после этого покинет клуб свободным агентом летом 2025 года.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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