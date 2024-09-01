01.09.2024 15:30 – FT 1 : 1
Англия01 сентября 2024, 20:01 |
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Челси – Кристал Пэлас – 1:1. Передача Мудрика могла решить. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура АПЛ 2024/25
01 сентября 2024, 20:01 |
880
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1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.
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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.
Английская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур, 1 августа
Челси – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Джексон, 25 – Эзе, 54
Видео голов и обзор матча:
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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Комментарии 1
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І чого Джексону не вистачило???? Футбольного інтелекту, такту, стратегії щоб обіграти воротаря та вкотити м'яча у порожні ворота??????
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