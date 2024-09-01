1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Английская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур, 1 августа

Челси – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Джексон, 25 – Эзе, 54

Видео голов и обзор матча: