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Чемпионат Англии
Челси
01.09.2024 15:30 – FT 1 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 сентября 2024, 20:01 |
880
1

Челси – Кристал Пэлас – 1:1. Передача Мудрика могла решить. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура АПЛ 2024/25

01 сентября 2024, 20:01 |
880
1
Челси – Кристал Пэлас – 1:1. Передача Мудрика могла решить. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Английская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур, 1 августа

Челси – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Джексон, 25 – Эзе, 54

Видео голов и обзор матча:

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Челси Кристал Пэлас Челси - Кристал Пэлас Михаил Мудрик Николас Джексон Эберечи Эзе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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_Quantum19_
І чого Джексону не вистачило???? Футбольного інтелекту, такту, стратегії щоб обіграти воротаря та вкотити м'яча у порожні ворота??????
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