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Челси
01.09.2024 15:30 - : -
Кристал Пэлас
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01 сентября 2024, 03:47 | Обновлено 01 сентября 2024, 03:49
11
0

Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 сентября в 15:30 по Киеву

01 сентября 2024, 03:47 | Обновлено 01 сентября 2024, 03:49
11
0
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

1 сентября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 3-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

Челси

Команда на этой неделе была загружена в еврокубке. Она из-за шестого места в прошлом сезоне (и завоевания кубка провалившимся в чемпионате Манчестер Юнайтед) отправилась в квалификацию Лиги конференций. Там особенных проблем не было, проход Серветта во многом гарантировали в первом матче, который получилось выиграть 2:0. В итоге в Швейцарии в этот мид-уик, даже проиграв, прошли в групповой этап. Правда, на внутренней арене Энцо Мареска дебютировал куда хуже. Его подопечные (а сам менеджер говорит, что из примерно 45 футболистов в заявке он работает только с половиной) ничего толком не противопоставили Манчестер Сити, проиграв 0:2. Зато с Вулверхэмптон, наоборот, разгромили со счетом 6:2.

Кристал Пэлас

Клуб оставался середняком английского футбола - розыгрыш закончили с 49 очками, замкнув топ-10. Но при этом новый наставник, Гласнер, что сменил в конце зимы Ходжсона, показал с новыми подопечными и яркий футбол, и хорошие результаты. В итоге от команды в новом розыгрыше ждали заметного прогресса, несмотря на уход Олисе в Баварию. Но на старте стекольщики откровенно забуксовали, хотя играли с соседями, другими крепкими середняками. Сначала на выезде уступили 1:2 Брентфорду, потом уже на своем поле ничем не ответили на пару голов Вест Хэма - и вот уже перспективный проект оказался в зоне вылета и без очков. Принимая в рамках Кубка Лиги дома Норвич, отвели душу, забив скромному сопернику четыре безответных мяча.

Статистика личных встреч

Сложно найти более удобного соперника для синих. С 2018-го года, вот уже 14 матчей кряду, они неизменно обыгрывали этого соседа.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы Челси, но он очень нестабилен. Так что стоит подумать о том, что подходящим пари на этот поединок станет итого больше 3,0 забитых голов (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Челси
1 сентября 2024 -
15:30
Кристал Пэлас
Тотал голов больше 3.0 1.78 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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