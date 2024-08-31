Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Команды неудачно начали новый сезон. К тому же криворожцы уже вылетели из еврокубков
В этом матче, который закрывает 5-й тур Премьер-Лиги, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» 1 сентября встретятся действующий чемпион страны и бронзовый призер предыдущего чемпионата. Обе команды плохо начали новый сезон. «Шахтер» на старте проиграл два матча из четырех, что случается с ним крайне редко. А «Кривбасс» мало того, что потерял уже пять очков из 12 возможных в национальном первенстве, так еще и распрощался с европейскими кубками, причем проиграв там все четыре поединка.
Кривбасс
Подопечные Юрия Вернидуба еще ни разу за последнее время не играли в таком насыщенном графике. В августе они провели 8 матчей, из которых четыре в чемпионате Украины и еще четыре в квалификациях Лиги Европы и Лиги конференций. Выдержать такой темп удалось далеко не всем, и было очевидно, что некоторым игрокам просто не хватает физических сил и концентрации.
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Показательным стал отрезок игры в конце первого тайма повторного поединка с «Бетисом» в прошедший четверг в Испании. Криворожцы пропустили три гола в течение четырех минут, чем окончательно оформили свой вылет из еврокубков сезона 2024-2025 годов.
Но и это еще не все. После матча предыдущего тура Премьер-Лиги с «Ингульцом» стало известно, что «Кривбасс» продал в чешскую «Викторию» ганского нападающего Принса Аду. Кстати, именно он забил мяч в ворота этого клуба в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы, а затем еще раз забивал в чемпионате Украины, поразив цель в игре с «Вересом».
Теперь Кривбассу» можно полностью переключиться на Премьер-Лигу и войти в свой обычный привычный ритм. Но это уже будет в следующем туре. А пока надо снова проводить матч через два дня на третий, да еще и с чемпионом Украины.
Шахтер
Когда «Кривбасс» уже готовился к выходу на поле стадиона в испанской Севилье, донецкий «Шахтер» узнал соперников, с которыми ему предстоит сыграть в основном раунде Лиги чемпионов. С одной стороны, вывески предстоящих матчей будут достаточно громкими (чего только стоят немецкие «Бавария» и «Боруссия Дортмунд, английский «Арсенал» или итальянская «Аталанта»), но, с другой стороны, украинских болельщиков не может не огорчать состояние нынешней формы подопечных Марино Пушича.
И если поражение от «Полесья» и невыразительную игру с «Левым Берегом» еще можно было бы отнести к разряду недооценки соперников (помните, тогда житомирский клуб тоже играл неудачно и вылетел из Лиги конференций), то фиаско в Александрии уже ни на что не спишешь. Хозяева поля заслужено переиграли горняков, забив в их ворота четыре мяча. Причем по ходу игры «Шахтер» вел 2:0, но затем умудрился пропустить четыре раза подряд.
После той игры с «Александрией» наставник горняков был очень огорчен игрой своих футболистов. «Я считаю, - говорил Пушич, - что произошедшее сегодня полностью провал команды. Я очень разочарован».
К предстоящему матчу горняки готовились на базе спорткомплекса «Святошин» под Киевом. И когда случился обстрел Кривого Рога российскими захватчиками, были разговоры о том, чтобы игру перенести в другой город. Но к чести руководства «Шахтера», никто не стал настаивать на переносе и поединок должен состояться в назначенное время на стадионе «Горняк». Со своей стороны «Кривбасс» поблагодарил донецкий клуб за понимание и поддержку. Это очень важно для всех украинцев в наше непростое время.
Статистика матчей
В украинской Премьер-Лиге команды провели 46 матчей. «Шахтер» выигрывал 32 раза, у «Кривбасса» 6 побед, еще 8 матчей завершились вничью. В прошлом сезоне соперники выдали два сверхрезультативных матча, в которых было забито 13 голов. Ничья 3:3 в первом круге в Кривом Роге. У хозяев забивали Хомченовский, Кожушко и Бескоровайный, у гостей – Крыськив (дважды) и Кащук. А во втором круге на «Арене Львов» победу с крупным счетом одержал «Шахтер» 5:2. Здесь у горняков снова два мяча провел Крыськив, по одному Конопля, Бондаренко и Траоре. За криворожцев забивали Принс Аду и Стецьков.
Ориентировочные составы:
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Драмбаев, Конате, Стецков, Дибанго, Бизимана, По, Хомченовский, Твердохлеб, Микитишин
«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Педро Энрике, Степаненко, Бондаренко, Эгиналду, Судаков, Педриньо, Сикан
Прогноз на противостояние:
«Кривбасс» наверняка постарается снова отобрать очки у «Шахтера» на своем поле, как это было год назад. Но все будет зависеть от того, насколько хватит сил у подопечных Юрия Вернидуба после перелета из Испании и переезда в родной город. Практически времени на настоящую подготовку к такой ответственной игре не было. Поэтому предположим, что гости все же добьются успеха, хотя и в тяжелой борьбе 2:1.
1 сентября, воскресенье
|«Кривбасс» – «Шахтер»
|Кривой Рог. Стадион «Горняк». 18:00
|ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
|КРИВБАСС - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
|Прогноз Sport.ua — 1:2
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2
|Рух Львов
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|3
|ЛНЗ Черкассы
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10
|Карпаты Львов
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12
|Левый берег
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|15
|Колос К
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
18:00
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