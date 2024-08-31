В этом матче, который закрывает 5-й тур Премьер-Лиги, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» 1 сентября встретятся действующий чемпион страны и бронзовый призер предыдущего чемпионата. Обе команды плохо начали новый сезон. «Шахтер» на старте проиграл два матча из четырех, что случается с ним крайне редко. А «Кривбасс» мало того, что потерял уже пять очков из 12 возможных в национальном первенстве, так еще и распрощался с европейскими кубками, причем проиграв там все четыре поединка.

Кривбасс

Подопечные Юрия Вернидуба еще ни разу за последнее время не играли в таком насыщенном графике. В августе они провели 8 матчей, из которых четыре в чемпионате Украины и еще четыре в квалификациях Лиги Европы и Лиги конференций. Выдержать такой темп удалось далеко не всем, и было очевидно, что некоторым игрокам просто не хватает физических сил и концентрации.

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Показательным стал отрезок игры в конце первого тайма повторного поединка с «Бетисом» в прошедший четверг в Испании. Криворожцы пропустили три гола в течение четырех минут, чем окончательно оформили свой вылет из еврокубков сезона 2024-2025 годов.

Но и это еще не все. После матча предыдущего тура Премьер-Лиги с «Ингульцом» стало известно, что «Кривбасс» продал в чешскую «Викторию» ганского нападающего Принса Аду. Кстати, именно он забил мяч в ворота этого клуба в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы, а затем еще раз забивал в чемпионате Украины, поразив цель в игре с «Вересом».

Теперь Кривбассу» можно полностью переключиться на Премьер-Лигу и войти в свой обычный привычный ритм. Но это уже будет в следующем туре. А пока надо снова проводить матч через два дня на третий, да еще и с чемпионом Украины.

Шахтер

Когда «Кривбасс» уже готовился к выходу на поле стадиона в испанской Севилье, донецкий «Шахтер» узнал соперников, с которыми ему предстоит сыграть в основном раунде Лиги чемпионов. С одной стороны, вывески предстоящих матчей будут достаточно громкими (чего только стоят немецкие «Бавария» и «Боруссия Дортмунд, английский «Арсенал» или итальянская «Аталанта»), но, с другой стороны, украинских болельщиков не может не огорчать состояние нынешней формы подопечных Марино Пушича.

И если поражение от «Полесья» и невыразительную игру с «Левым Берегом» еще можно было бы отнести к разряду недооценки соперников (помните, тогда житомирский клуб тоже играл неудачно и вылетел из Лиги конференций), то фиаско в Александрии уже ни на что не спишешь. Хозяева поля заслужено переиграли горняков, забив в их ворота четыре мяча. Причем по ходу игры «Шахтер» вел 2:0, но затем умудрился пропустить четыре раза подряд.

После той игры с «Александрией» наставник горняков был очень огорчен игрой своих футболистов. «Я считаю, - говорил Пушич, - что произошедшее сегодня полностью провал команды. Я очень разочарован».

К предстоящему матчу горняки готовились на базе спорткомплекса «Святошин» под Киевом. И когда случился обстрел Кривого Рога российскими захватчиками, были разговоры о том, чтобы игру перенести в другой город. Но к чести руководства «Шахтера», никто не стал настаивать на переносе и поединок должен состояться в назначенное время на стадионе «Горняк». Со своей стороны «Кривбасс» поблагодарил донецкий клуб за понимание и поддержку. Это очень важно для всех украинцев в наше непростое время.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды провели 46 матчей. «Шахтер» выигрывал 32 раза, у «Кривбасса» 6 побед, еще 8 матчей завершились вничью. В прошлом сезоне соперники выдали два сверхрезультативных матча, в которых было забито 13 голов. Ничья 3:3 в первом круге в Кривом Роге. У хозяев забивали Хомченовский, Кожушко и Бескоровайный, у гостей – Крыськив (дважды) и Кащук. А во втором круге на «Арене Львов» победу с крупным счетом одержал «Шахтер» 5:2. Здесь у горняков снова два мяча провел Крыськив, по одному Конопля, Бондаренко и Траоре. За криворожцев забивали Принс Аду и Стецьков.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Драмбаев, Конате, Стецков, Дибанго, Бизимана, По, Хомченовский, Твердохлеб, Микитишин

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Педро Энрике, Степаненко, Бондаренко, Эгиналду, Судаков, Педриньо, Сикан

Прогноз на противостояние:

«Кривбасс» наверняка постарается снова отобрать очки у «Шахтера» на своем поле, как это было год назад. Но все будет зависеть от того, насколько хватит сил у подопечных Юрия Вернидуба после перелета из Испании и переезда в родной город. Практически времени на настоящую подготовку к такой ответственной игре не было. Поэтому предположим, что гости все же добьются успеха, хотя и в тяжелой борьбе 2:1.

1 сентября, воскресенье

«Кривбасс» – «Шахтер» Кривой Рог. Стадион «Горняк». 18:00 ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ КРИВБАСС - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Денис Шурман (Киевская область) Прогноз Sport.ua — 1:2

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9 2 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9 3 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9 4 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9 5 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7 6 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7 7 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6 8 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6 10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4 11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4 12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3 13 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3 15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1 Полная таблица