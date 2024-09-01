Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Виктор Цыганков мог покинуть «Жирону» прошлым летом
26-летний винегр «Жироны» Виктор Цыганков мог покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.
По информации авторитетного испанского издания Sport.es, несколько клубов Английской Премьер-лиг хотели приобрести Цыганкова прошлым летом и готовы были заплатить за него солидную сумму – 30 миллионов евро. Однако каталонский клуб отклонил все предложения по украинцу и рассчитывает на Виктора в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что Цыганков отказал в переходе неназванному клубу АПЛ.
Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.
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