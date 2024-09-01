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  4. Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Испания
01 сентября 2024, 01:14 |
438
0

Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?

Виктор Цыганков мог покинуть «Жирону» прошлым летом

01 сентября 2024, 01:14 |
438
0
Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний винегр «Жироны» Виктор Цыганков мог покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного испанского издания Sport.es, несколько клубов Английской Премьер-лиг хотели приобрести Цыганкова прошлым летом и готовы были заплатить за него солидную сумму – 30 миллионов евро. Однако каталонский клуб отклонил все предложения по украинцу и рассчитывает на Виктора в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Цыганков отказал в переходе неназванному клубу АПЛ.

Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

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Дмитро Олійник Источник: Sport.es
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