Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?

26-летний винегр «Жироны» Виктор Цыганков мог покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного испанского издания Sport.es, несколько клубов Английской Премьер-лиг хотели приобрести Цыганкова прошлым летом и готовы были заплатить за него солидную сумму – 30 миллионов евро. Однако каталонский клуб отклонил все предложения по украинцу и рассчитывает на Виктора в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Цыганков отказал в переходе неназванному клубу АПЛ.

Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.