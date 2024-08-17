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  4. Цыганков отказал клубу АПЛ, который давал за него 30 миллионов евро – СМИ
Испания
17 августа 2024, 19:19 |
940
4

Цыганков отказал клубу АПЛ, который давал за него 30 миллионов евро – СМИ

Виктор предпочел остаться в «Жироне»

17 августа 2024, 19:19 |
940
4
Цыганков отказал клубу АПЛ, который давал за него 30 миллионов евро – СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков в августе отказал клубу английской Премьер-лиги, который предлагал за него 30 миллионов евро.

Несмотря на информацию, что это «Жирона» отвергла предложение из Англии, источник утверждает, что именно Цыганков принимал окончательное решение, мотивировав его тем, что ему комфортно в Испании и он не видит необходимости менять клуб.

В «Жироне», несмотря на слухи о конфликте с Цыганковым, сохраняют полное спокойствие в аспекте взаимоотношений с футболистом. Клуб будет готов продать украинца, если кто-то выразит желание активировать его клаусулу, составляющую 30 миллионов евро, и заручится согласием на переход самого игрока.

Главный тренер «Жироны» Мичел предпочел бы, чтоб Цыганков остался в команде, так как наставник считает украинца лучшим игроком среди всех своих подопечных.

В минувшем сезоне Цыганков сыграл 30 матчей в Ла Лиге, отметившись 15 результативными действиями (8 голов и 7 ассистов).

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Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига
Алексей Сливченко Источник: Футбол 24
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Комментарии 4
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Serhii P.
він в "Жироні" постійно ламається, а що було б Англії, при їх жорсткому стилі гри?  Циганкову краще залишатися в Іспанії ,або переходити в Італію, або НІмеччину.
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Orcas419
Этим клубом был Кристал Пэлас - хрустальный клуб для хрустального игрока
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Serhii P.
Що за клуб АПЛ?
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