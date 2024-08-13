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  4. Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста
Испания
13 августа 2024, 16:01 |
3082
5

Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста

Украинский вингер удивлен, что клуб самовольно отклонил все предложения по его трансферу

13 августа 2024, 16:01 |
3082
5
Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (слева)

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков разозлился на клуб за то, что руководство отклонило все предложения по трансферу игрока, не спросив его мнение. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, в ближайшие недели состоится встреча между представителями клуба и 26-летнего футболиста, на которой будет решаться его настоящее и будущее.

Отмечается, что игрок не собирается форсировать свой трансфер, но он сомневается относительно продолжения карьеры в Испании, ведь ему всегда хотелось поиграть в Лондоне.

Ранее сообщалось, что «Жирона» отклонила предложение неназванного клуба АПЛ о подписании Виктора Цыганкова.

В сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: AS
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Комментарии 5
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Boodya
АПЛ для нього точно не підійде, йому потрібен більш м'який чемпіонат, в Англії й без того травматичний футболіст з лазарету просто не виходитиме.
Італія і Іспанія якраз для нього
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0
MrStepanovM .
саме в Лондоні? Чому не в Ліверпулі?
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0
Kovaleff
Нельзя ему в АПЛ.  Ещё чаще будет в лазарете...
Ответить
0
Burevestnik
підписав контракт на великий термін? тепер не подобається? 
виконуй контракт як Гарет Бейл...
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-1
Ron Noiill
Тєпєрь всє хатят в Лондан і члєнсі,патаму шта іх піарам в  соцсєтях будєт заніматца мішка топчік, пака ані будут трєніраватца.
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-1
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