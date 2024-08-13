Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков разозлился на клуб за то, что руководство отклонило все предложения по трансферу игрока, не спросив его мнение. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, в ближайшие недели состоится встреча между представителями клуба и 26-летнего футболиста, на которой будет решаться его настоящее и будущее.

Отмечается, что игрок не собирается форсировать свой трансфер, но он сомневается относительно продолжения карьеры в Испании, ведь ему всегда хотелось поиграть в Лондоне.

Ранее сообщалось, что «Жирона» отклонила предложение неназванного клуба АПЛ о подписании Виктора Цыганкова.

В сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.