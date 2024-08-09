Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны

Неназванный клуб Английской Премьер-лиги предложил 30 миллионов евро за украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает испанский журналист Нил Сола.

Однако, по информации источника, «красно-белые» отклонили это предложение.

Отмечается, что и сам 26-летний футболист настроен провести сезон в «Жироне» и не собирается покидать клуб сейчас.

В сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Недавно Виктор Цыганков вернулся к тренировкам после травмы с обновленной прической.