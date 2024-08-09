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  4. Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Испания
09 августа 2024, 13:26 |
3731
5

Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны

Каталонский клуб не собирается продавать украинца

09 августа 2024, 13:26 |
3731
5
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Неназванный клуб Английской Премьер-лиги предложил 30 миллионов евро за украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает испанский журналист Нил Сола.

Однако, по информации источника, «красно-белые» отклонили это предложение.

Отмечается, что и сам 26-летний футболист настроен провести сезон в «Жироне» и не собирается покидать клуб сейчас.

В сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Недавно Виктор Цыганков вернулся к тренировкам после травмы с обновленной прической.

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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naverland
А может ему там удобно, может его семье там хорошо. Это тоже очень важный фактор.
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+1
ViAn
Довбик теж спочатку на словах журналістів планував залишатись у Жироні. Форму презентував, грав товариські матчі. Тому і по Віктору йдуть торги. Він дуже хоче в АПЛ.
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+1
DaVinci
Я думаю, він міг відмовити хіба клубу, який не грає в ЛЧ. Більше аргументів на користь Жирони немає.
Було б цікаво побачити його в Астон Віллі) Там потужна банда і тренер класний 
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0
samird
У Віктора вже не той вік, щоб затримуватись в жирові. Якщо є конкретна пропозиція - треба йти.
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0
Joseffsss
Виктор загробит себе карьеру если останется ещё на сезон в Жироне.Команда уже мёртвая будет бороться за прописку в ла лиге
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-2
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