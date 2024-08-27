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Саудовская Аравия
27 августа 2024, 21:31 | Обновлено 27 августа 2024, 21:33
909
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Неймара подписал звезду сборной Португалии

Жоау Канселу окончательно покинул «Манчестер Сити»

27 августа 2024, 21:31 | Обновлено 27 августа 2024, 21:33
909
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Неймара подписал звезду сборной Португалии
ФК Аль-Хиляль. Жоау Канселу

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» официально сообщил о подписании флангового защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу. Контракт рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Манчестер Сити» получит 25 миллионов евро с учетом бонусов. Последние полтора года 30-летний португалец провел в арендах в «Баварии» и «Барселоне».

Ранее «Аль-Хиляль» продал в «Рому» своего правого защитника Сауда Абдулхамида. За «Аль-Хиляль» выступают такие звезды как Неймар, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич.

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Жоау Канселу Аль-Хиляль Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Аль-Хиляль
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