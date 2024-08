ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Неймара подписал звезду сборной Португалии

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» официально сообщил о подписании флангового защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу. Контракт рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Манчестер Сити» получит 25 миллионов евро с учетом бонусов. Последние полтора года 30-летний португалец провел в арендах в «Баварии» и «Барселоне».

Ранее «Аль-Хиляль» продал в «Рому» своего правого защитника Сауда Абдулхамида. За «Аль-Хиляль» выступают такие звезды как Неймар, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич.

🎥 "João Cancelo" rises from the heights of the planet... to #AlHilal 💙#CanceloIsHilali 🤩

