ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Неймара подписал звезду сборной Португалии
Жоау Канселу окончательно покинул «Манчестер Сити»
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» официально сообщил о подписании флангового защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу. Контракт рассчитан на три года – до лета 2027 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Манчестер Сити» получит 25 миллионов евро с учетом бонусов. Последние полтора года 30-летний португалец провел в арендах в «Баварии» и «Барселоне».
Ранее «Аль-Хиляль» продал в «Рому» своего правого защитника Сауда Абдулхамида. За «Аль-Хиляль» выступают такие звезды как Неймар, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич.
🎥 "João Cancelo" rises from the heights of the planet... to #AlHilal 💙#CanceloIsHilali 🤩— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 27, 2024
pic.twitter.com/1lHJZOKT6A
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