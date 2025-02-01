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Англия
01 февраля 2025, 20:29 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:16
2533
6

Трансфер в самый дедлайн. Клуб АПЛ спешит подписать звезду Динамо

«Волки» нацелены подписать Бражко до 3-го февраля

01 февраля 2025, 20:29 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:16
2533
6
Трансфер в самый дедлайн. Клуб АПЛ спешит подписать звезду Динамо
ФК Динамо. Владимир Бражко

Хавбек сборной Украины и киевского «Динамо» Владимир Бражко может покинуть киевский клуб в ближайшие три дня.

По информации британского журналиста Бена Джейкобса, «Вулверхэмптон» спешит подписать Бражко до закрытия зимнего трансферного окна. Журналист отмечает, что трансфер может быть оформлен в самый дедлайн – в день, когда в Англии завершается трансферное окно (3 февраля).

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее Фабрицио Романо отметил, что сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

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Динамо Киев трансферы Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы УПЛ Владимир Бражко Фабрицио Романо
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Dysear
А в Англії по-трохи збирається своє коло з українських гравців. Якщо Бражко та інші зможуть закріпитися в англійському чемпіонаті то на збірну чекає хороше майбутнє 
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+4
Gargantua81
я так понимаю, что по сумме уже есть консенсус. Будут утрясать детали: процент от перепродажи, бонусы, рассрочка выплат, условия если Вулвз вылетят и т.п.
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+1
ZANREGENT
Нормальная цена. Правда конечно не топ клуб,хотя и Миколенко с Забаррным тоже не в топ клубах играют.Но топ чемпионат.
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0
Strontium
Будет Скитальцем из-под Бирмингема. Звучит.
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Не успеют 
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-3
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