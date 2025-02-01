Трансфер в самый дедлайн. Клуб АПЛ спешит подписать звезду Динамо
«Волки» нацелены подписать Бражко до 3-го февраля
Хавбек сборной Украины и киевского «Динамо» Владимир Бражко может покинуть киевский клуб в ближайшие три дня.
По информации британского журналиста Бена Джейкобса, «Вулверхэмптон» спешит подписать Бражко до закрытия зимнего трансферного окна. Журналист отмечает, что трансфер может быть оформлен в самый дедлайн – в день, когда в Англии завершается трансферное окно (3 февраля).
В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее Фабрицио Романо отметил, что сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.
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