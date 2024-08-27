ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Довбика подписал защитника сборной Саудовской Аравии

Клуб Артема Довбика, «Рома», официально сообщила о подписании флангового защитника «Аль-Хиляля» и сборной Саудовской Аравии Сауда Абдулхамида. Срок действия контракта с 25-летним футболистом не называется, сообщается только то, что речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро плюс 0,5 миллиона возможных бонусов. Абдулхамид может сыграть как центре, так и на обоих флангах обороны.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» близка к подписанию центрального защитника «Ланса» Кевина Дансо.