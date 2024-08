Партнер для Довбика. Рома подпишет защитника за 22+3 миллиона евро

Римская «Рома» вскоре подпишет австрийского защитника французского «Ланса» Кевина Дансо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 25-летнего футболиста в состав «волков» состоится на правах сезонной аренды с обязательной опцией выкупа за 22 миллиона евро. Впоследствии «Ланс» сможет получить еще 3 миллиона в качестве бонусов.

Напомним, за «Рому» выступает украинский нападающий Артем Довбик, который присоединился к клубу летом 2024 года.

В сезоне 2023/24 Кевин Дансо провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом.

🚨🟡🔴 Kevin Danso to AS Roma, here we go! Final green light arrived by RC Lens for the defender.



Loan with obligation to buy.



€22m fee plus €3m add-ons, package worth €25m with long term deal for the centre back.



Deal verbally agreed working on medical tests to follow. pic.twitter.com/Wk5pVSfAFY