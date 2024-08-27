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Лига чемпионов
27 августа 2024, 22:09 | Обновлено 27 августа 2024, 22:19
465
0

РБ Зальцбург – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

27 августа 2024, 22:09 | Обновлено 27 августа 2024, 22:19
465
0
РБ Зальцбург – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

27 августа в 22:00 по киевскому времени проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В повторном поединке а австрийском Зальцбурге играют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче РБ Зальцбург и Динамо

РБ Зальцбург – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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