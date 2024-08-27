27 августа в 22:00 по киевскому времени проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В повторном поединке а австрийском Зальцбурге играют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче РБ Зальцбург и Динамо

РБ Зальцбург – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)