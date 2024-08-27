Лига чемпионов27 августа 2024, 22:09 | Обновлено 27 августа 2024, 22:19
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РБ Зальцбург – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
27 августа 2024, 22:09 | Обновлено 27 августа 2024, 22:19
465
0
27 августа в 22:00 по киевскому времени проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
В повторном поединке а австрийском Зальцбурге играют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче РБ Зальцбург и Динамо
РБ Зальцбург – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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