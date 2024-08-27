US Open27 августа 2024, 22:55 | Обновлено 27 августа 2024, 22:56
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Циципас неожиданно проиграл в первом круге US Open
Стефаносу помешали показать свой лучший теннис проблемы со здоровьем
27 августа 2024, 22:55 | Обновлено 27 августа 2024, 22:56
263
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (№11 ATP) проиграл австралийцу Танаси Коккинакису (№86 ATP) в первом круге US Open – 6:7(5), 6:4, 3:6, 5:7.
Отметим, что Стефанос во время матча испытывал проблемы в области живота и брал несколько медицинских тайм-аутов.
Коккинакис впервые с 2021-го прошел во второй круг на US Open. Там он сыграет с Нуну Боржесом или Федерико Корией.
Стефанос также заявлен в микст с испанкой Паулой Бадосой.
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