Циципас неожиданно проиграл в первом круге US Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас (№11 ATP) проиграл австралийцу Танаси Коккинакису (№86 ATP) в первом круге US Open – 6:7(5), 6:4, 3:6, 5:7.

Отметим, что Стефанос во время матча испытывал проблемы в области живота и брал несколько медицинских тайм-аутов.

Коккинакис впервые с 2021-го прошел во второй круг на US Open. Там он сыграет с Нуну Боржесом или Федерико Корией.

Стефанос также заявлен в микст с испанкой Паулой Бадосой.