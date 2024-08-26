Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи». «Волки» неожиданно проиграли 1:2.

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После поединка главный тренер римской «Ромы» Даниэле Де Росси высказался об игре украинского нападающего Артема Довбика, который провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями:

«Пятерка защитников ему мешала. Время от времени они отбивались от наших нападающих. Довбик - игрок, которому надо отдавать передачи в свободное пространство или играть на него верхом, надо снимать с него давление центра поля, потому что иначе ему становится невозможно найти пространство. В штрафной площади он знает, как получать мяч... Нам надо лучше его обслуживать. Мы были полуотчаянные и при счете 2:0 сошли с рельсов. Все может случиться: вы выиграете, сыграете вничью, проиграете...»