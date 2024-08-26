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  4. Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Италия
26 августа 2024, 13:25 |
2662
3

Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме

Главный тренер «волков» назвал условия, необходимые украинцу

26 августа 2024, 13:25 |
2662
3
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи». «Волки» неожиданно проиграли 1:2.

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После поединка главный тренер римской «Ромы» Даниэле Де Росси высказался об игре украинского нападающего Артема Довбика, который провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями:

«Пятерка защитников ему мешала. Время от времени они отбивались от наших нападающих. Довбик - игрок, которому надо отдавать передачи в свободное пространство или играть на него верхом, надо снимать с него давление центра поля, потому что иначе ему становится невозможно найти пространство. В штрафной площади он знает, как получать мяч... Нам надо лучше его обслуживать. Мы были полуотчаянные и при счете 2:0 сошли с рельсов. Все может случиться: вы выиграете, сыграете вничью, проиграете...»

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Рома Рим Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Даниэле Де Росси пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: il Romanista
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Ну хотя бы он разбирается, что за игрок Довбик. Возможно, все не так плохо в Роме.
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+1
aleks8-48
Помилка Довбика,що він вирішив змінити ліго-чемпіонську команду, де він був незаперечним лідером,де його розуміли з напівслова, на неяку Рому, гравці якої на рівень нище чим гравці Жирони,приблизно так,як рівень Іспанської та Італійської ліг. Нехай дякує за це свому агенту, який добре заробив на трасфері Артема,якому на самого Довбика наплювати. 
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