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Чемпионат Италии
Рома
25.08.2024 21:45 - : -
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 августа 2024, 19:17 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
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0

Рома – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа поединок 2-го тура итальянской Серии А

20 августа 2024, 19:17 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
70
0
Рома – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Эмполи».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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