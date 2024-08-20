Италия20 августа 2024, 19:17 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
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Рома – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа поединок 2-го тура итальянской Серии А
20 августа 2024, 19:17 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
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В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Эмполи».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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